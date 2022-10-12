10 рецептів смачних та простих страв з картоплі
Картопля – це звичний повсякденний гарнір, але саме вона може стати "королевою" вашого столу. Смажена, печена чи пюре: цей овоч у будь-якій варіації стане поживним обідом чи вечерею.
До того ж картопля доступна за ціною, а тому в кожного вдома знайдеться хоча б кілограм цього продукту. Саме тому 24 канал підготував для вас добірку надзвичайно смачних рецептів з картоплі.
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Картопля Хасельбек
- Час приготування: 50 хвилин
- Кількість порцій: 2
Картопля Хельсбек / Фото Pixabay
Інгредієнти:
– 2 середніх картоплини;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– морська сіль і перець;
– 3 столова ложка вершкового масла кімнатної температури;
– 1 цибуля шалот, дрібно нарізана;
Приготування:
- Нагрійте духовку до 220 градусів.
- Гострим ножем зробіть у картоплі вертикальні прорізи на відстані один від одного 6 – 8 міліметрів, але прорізайте не до самого кінця.
- На олії підсмажте картоплини та приправте сіллю й перцем.
- Перекладіть на деко, запікайте до м’якості або золотистої скоринки, від 45 до 50 хвилин.
- Змішайте у маленькій мисочці вершкове масло та цибулю шалот.
- Залийте кожну картоплю цією сумішшю. Подавайте гарячою.
Паста з беконом та картоплею
- Час приготування: 35 хвилин
- Кількість порцій: 4
Паста з беконом та картоплею / Фото Unsplash
Інгредієнти:
– 6 скибочок бекону;
– 1 велика солодка картопля, очищена і нарізана на шматочки;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– 2 чайна ложка свіжого листя чебрецю, а також декілька для подачі;
– сіль і перець;
– 340 грамів пасти пенне або фузіллі;
– 1/2 cклянки сиру Маскарпоне;
– 85 грамів сиру чедер, дрібно натертого;
Приготування:
- Нагрійте духовку до 220 градусів.
- У великій каструлі доведіть воду до кипіння.
- Розкладіть бекон в один шар на деко з бортиками і запікайте, поки він не підрум’яниться і не стане хрустким. Для цього знадобиться 12 – 15 хвилин.
- Перекладіть його на тарілку, вистелену паперовим рушником (так бекон буде хрустким після охолодження).
- Розбийте бекон на шматочки, коли він охолоне.
- Покладіть на деко з бортиками солодку картоплю з олією, чебрецем та 1/2 чайної ложки солі та перцю.
- Запікайте приблизно 12 хвилин.
- На сковорідці підсмажте картоплю до золотистої скоринки, ще 6 – 9 хвилин.
- Тим часом зваріть пасту за інструкцією. Після приготування злийте воду та поверніть її у каструлю.
- Пасту змішайте з маскарпоне, поки вона повністю не покриється, потім додайте чедер і помішуйте до розплавлення.
- Насамкінець додайте картоплю та бекон і за бажанням посипте додатково чебрецем.
Солодка картопля на грилі з лимонно-м'ятним соусом
- Час приготування: 20 хвилин
- Кількість порцій: 6
Картопля з лимонно-м'ятним соусом / Фото gettyimages
Інгредієнти:
– 1/2 невеликої червоної цибулини, дрібно нарізаної;
– 2 чайні ложки натертої цедри лимона;
– 1/4 склянки лимонного соку;
– 900 грамів солодкої картоплі, добре очищеної і нарізаної скибками;
– 3 столові ложки оливкової олії;
– сіль і перець;
– 1 невеликий чилі, без насіння та дрібно нарізаний;
– 1/4 cклянки свіжої м’яти, подрібненої;
– звичайний грецький йогурт для подачі;
Приготування:
- Нагрійте гриль або сковорідку-гриль.
- У невеликій мисці з’єднайте цибулю і лимонний сік. Нехай добре промаринується, час від часу перемішуйте.
- У велику миску покладіть солодку картоплю з 2 столовими ложками олії та 1/4 чайної ложки солі та перцю.
- Готуйте на грилі, поки злегка не обвуглиться і не стане м’якою – від 4 до 5 хвилин з кожного боку.
- У мисці з цибулею змішайте цедру лимона, чилі та решту олії, а потім додайте подрібнену м'яту.
- Викладіть грецький йогурт на тарілку і полийте олією.
- Розкладіть солодку картоплю на йогурт, а зверху лимонно-м’ятний соус.
Картопля по-селянськи
- Час приготування: 1 година 25 хвилин
- Кількість порцій: 10
Картопля по-селянськи / Фото gettyimages
Інгредієнти:
– 1 кілограм солодкої червоної картоплі, очищеної і порізаної на шматочки;
– антипригарний спрей;
– 3 столова ложка розтопленого вершкового масла;
– дрібно нарізана петрушка, для гарніру;
Приготування:
- У великій каструлі з’єднайте картоплю та 1 столову ложку солі.
- Покрийте водою картоплю приблизно на 5 сантиметрів.
- Дочекайтесь, поки вода закипить.
- Зменшіть вогонь до максимуму.
- Далі варіть на повільному вогні 30 хвилин до готовності, регулюючи нагрівання для підтримання кипіння.
- Добре процідіть після приготування.
- Розігрійте духову піч до 450 градусів.
- На велике деко, яке попередньо потрібно змастити антипригарним спреєм, покладіть кожну картоплю і натисніть на неї, щоб розчавити, але не до стану пюре. Найкраще це робити дном склянки.
- Щедро обприскайте картоплю кулінарним спреєм.
- Запікайте 25 хвилин.
- Ще раз обприскайте картоплю кулінарним спреєм. Готуйте на високій температурі від 2 до 5 хвилин до хрусткої золотистої скоринки.
- Посипте картоплю сіллю і розкладіть на тарілку.
- Полийте маслом і прикрасьте петрушкою перед подачею.
Ванільна картопля
- Час приготування: 45 хвилин
- Кількість порцій: 6
Ванільна картопля / Фото Pexels
Інгредієнти:
– 1 кілограм солодкої картоплі, нарізаної на човники;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 1 червоне чилі, тонко нарізане скибочками;
– сіль до смаку;
– стручок ванілі;
Приготування:
- Нагрійте духову піч до 200 градусів.
- У велику миску покладіть картоплю, олію, чилі та 1/2 чайної ложки солі.
- Стручок ванілі розріжте вздовж навпіл і зішкрябайте насіння на картоплю.
- Перемішайте добре всі інгредієнти.
- Перекладіть на велике деко з бортиками і випікайте 25 – 30 хвилин, поки картопля не стане м’якою.
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Курячий суп з картоплею та беконом
- Час приготування: 40 хвилин
- Кількість порцій: 7
Курячий суп з картоплею / Фото Pexels
Інгредієнти:
– 4 скибочки бекону, подрібнені;
– 1 столова ложка вершкового масла;
– 1 цибуля порей (білі та світло-зелені частини), розрізана навпіл і нарізана скибочками;
– 2 зубки часнику, пресовані;
– 1 чайна ложка насіння кропу, подрібненого;
– 2 столова ложка пшеничного борошна;
– 2 cклянки молока;
– 4 cклянки попередньо звареного курячого бульйону;
– 340 грамів червоної картоплі, нарізаної шматочками по 2 сантиметри;
– 6 гілочок чебрецю;
– сіль і свіжозмелений чорний перець;
– 2 cклянки подрібненого куряче філе;
– 1 cклянка замороженої кукурудзи, для супу розморозити;
Приготування:
- Смажте бекон на пательні на середньому вогні 7 – 8 хвилин, поки він не підрум’яниться і не стане хрустким.
- Перекладіть на вистелену паперовою серветкою тарілку.
- У каструлю вилийте бульйон.
- Додайте туди масло і цибулю порей.
- Варіть, періодично помішуючи, поки вона не стане м’якою – від 3 до 4 хвилин.
- Додайте часник і кріп.
- Готуйте, помішуючи, 1 хвилину.
- Тоді додайте борошно і варіть 1 хвилину, помішуючи.
- Повільно влийте молоко.
- Додайте картоплю та чебрець.
- Приправте сіллю і перцем.
- Доведіть до кипіння, зменшіть вогонь і тушкуйте, поки картопля не стане м’якою, 14 – 16 хвилин.
- Додайте курку та кукурудзу.
- Варіть ще 1 – 2 хвилини, поки суп не нагріється.
- Вийміть чебрець.
- Подавайте, посипавши хрустким беконом та цибулею.
Картопляні ньокі зі свининою
- Час приготування: 2 години
- Кількість порцій: 4
Ньокі зі свининою та пармезаном / Фото Pexels
Інгредієнти:
– 450 грамів картоплі;
– 1/3 cклянки пшеничного борошна;
– 1 велике яйце, злегка збите;
– сіль і свіжозмелений чорний перець;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– 2 зубки часнику, пресовані;
– 450 грамів свинини;
– 1 столова ложка томатної пасти;
– 1/2 cклянки сухого білого вина;
– 1/2 cклянки курячого бульйону;
– 1/4 cклянки свіжої петрушки, подрібненої;
– 2 столові ложки цибулі свіжої, подрібненої;
– 1 столова ложка свіжого естрагону, подрібненого;
– тертий пармезан для подачі;
Приготування:
- Розігрійте духову піч до 170 градусів.
- На деко викладіть очищену картоплю.
- Випікайте до дуже м’якого стану – від 1 години до 1 години 15 хвилин.
- Дайте трохи охолонути.
- Подрібніть картоплю до стану пюре.
- Додайте до неї борошно, яйце і 1 чайну ложку солі.
- Обережно перемішайте, щоб усі інгредієнти з’єднались.
- Розділіть тісто на три частини і накрийте чистим кухонним рушником.
- З кожної частини тіста скрутіть ковбаску і поріжте на шматочки по 2,5 сантиметра.
- Перекладіть їх на підготовлене деко.
- Нагрійте олію у великій сковороді на середньому вогні.
- Додайте часник і смажте, помішуючи, 1 хвилину.
- Додайте дрібно нарізану свинину і приправте сіллю та перцем.
- Готуйте до підрум’янення, 4 – 6 хвилин (за необхідності злийте зайвий жир).
- Додайте томатну пасту і смажте, помішуючи, поки свинина не стане хрусткою, 2 – 3 хвилини.
- Додайте вино і варіть на повільному вогні до випаровування, 2 – 3 хвилини.
- Знявши з вогню, додайте цибулю й естрагон.
- У середній каструлі доведіть до кипіння підсолену воду.
- Варіть ньокі, поки вони не почнуть спливати на поверхню, 2 – 4 хвилини.
- Подавайте зі свининою, посипавши пармезаном.
Яблучно-картопляний гратен
- Час приготування: 1 година 40 хвилин
- Кількість порцій: 8
Яблучно-картопляний гратен / Фото gettyimages
Інгредієнти:
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 2 великі цибулини, нарізані скибочками;
– 1 столова ложка листя свіжого чебрецю;
– 2 столові ложки вершкового масла;
– 2 великі картоплини;
– 3 яблука Ґренні Сміт;
– 2 cклянки вершків;
– 1/2 cклянки молока;
– кошерна сіль;
Приготування:
- Нагрійте духову піч до 190 градусів.
- Нагрійте олію у великій сковорідці на слабкому вогні.
- Додайте цибулю і 1⁄4 чайної ложки солі і смажте, накривши кришкою, періодично помішуючи, 10 хвилин.
- Розкрийте, збільшіть вогонь до середнього і смажте, часто помішуючи, до золотистої скоринки 12 хвилин.
- Додайте чебрець та готуйте ще 1 хвилину.
- Змастіть неглибоку форму для випікання на 1/2 літра (глибиною не більше 5 сантиметрів).
- Очистіть картоплю та наріжте картоплю на дуже тонкі шматочки, такими ж слайсами наріжте і яблука.
- Доведіть вершки і молоко до кипіння у сотейнику.
- Додайте 3⁄4 чайної ложки солі, картоплі та яблук і тушкуйте, частково покривши, обережно перемішуючи час від часу (переконуючись, що картопля не злипається), до майже м’якого стану, але не пюре, 12 – 15 хвилин.
- Викладіть ложкою третину картоплі та яблук у підготовлену форму для випікання, а зверху половину цибулі.
- Повторіть, потім зверху викладіть шар картоплі та цибулі, заливши зверху залишками крему.
- Випікайте до появи бульбашок і золотистої скоринки 30 – 35 хвилин.
Паризький картопляний салат
- Час приготування: 45 хвилин
- Кількість порцій: 10
Паризький картопляний салат / Фото gettyimages
Інгредієнти:
– 1 кілограм картоплі, очищеної і нарізаної шматочками по 2 сантиметри;
– 3/4 cклянки грецького йогурту;
– 3 столові ложки оливкової олії;
– 2 столові ложки зернистої гірчиці;
– 4 стебла селери, нарізані скибочками;
– 1/2 cклянки корнішонів, зціджені та тонко нарізані;
– 1/2 невеликої червоної цибулини, дуже тонко нарізаної скибочками;
– 5 великих яєць, зварених та нарізаних великими шматками;
– 1/4 cклянки дрібно нарізаної петрушки;
Приготування:
- Покладіть картоплю у велику каструлю з підсоленою водою. Частково накрийте. Доведіть до кипіння.
- Зменшіть вогонь, щоб підтримувати кипіння.
- Варіть 12 – 15 хвилин або поки картопля не стане м’якою.
- Добре процідіть, дайте охолонути 10 хвилин.
- Тим часом у великій мисці розмішайте йогурт, олію, гірчицю та по 1 чайній ложці солі та перцю.
- Додайте картоплю до заправки та добре перемішайте.
- Додайте селеру, корнішони та червону цибулю. Потім яйця та петрушку.
Картопляний салат із блакитним сиром
- Час приготування: 1 година 5 хвилин
- Кількість порцій: 8
Картопляний салат із блакитним сиром / Фото Pixabay
Інгредієнти:
– 1 кілограм червоної картоплі;
– сіль та перець;
– 1/4 cклянки оцту;
– 1 невелика цибуля шалот;
– 2 чайні ложки гірчиці діжонської;
– 1/2 cклянки блакитного сиру;
– 1 склянка оливкової олії;
– 3 столові ложки оливкової олії екстра вірджин;
– 400 грамів крес-салату;
– 2 зелені цибулини;
Приготування:
- Помістіть картоплю в каструлю і залийте холодною водою.
- Додайте 2 столові ложки солі і варіть до кипіння.
- Зменшіть вогонь до середнього і кип’ятіть 10 – 20 хвилин або поки картопля не звариться, але не стане м’якою.
- Для того, щоб визначити правильну консистенцію, проткніть шпажкою картоплину. Вона має проходити до кінця, але щільно. Після чого злийте картоплю.
- Потім дайте охолонути.
- У середній мисці змішайте оцет, цибулю шалот, гірчицю, блакитний сир та 1/3 склянки олії. Цій суміші потрібно дати охолонути 4 години.
- Нагрійте сковорідку-гриль.
- Наріжте картоплю скибочками, товщиною 6 міліметрів.
- Помажте обидва боки кожної скибочки 3 столовими ложками олії, а потім посипте 1/2 чайної ложки солі та 1/4 чайної ложки свіжозмеленого чорного перцю.
- Помістіть скибочки картоплі на гарячий гриль.
- Готуйте на грилі від 5 до 10 хвилин, поки скибочки не зарум’яняться з обох боків.
- Помістіть крес-салат на велику тарілку. Зверху викладіть картоплю і зелену цибулю. Полийте зверху сирною сумішшю.
- Подавайте.
Смачного!