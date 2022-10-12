10 рецептів смачних та простих страв з картоплі

Картопля – це звичний повсякденний гарнір, але саме вона може стати "королевою" вашого столу. Смажена, печена чи пюре: цей овоч у будь-якій варіації стане поживним обідом чи вечерею.

До того ж картопля доступна за ціною, а тому в кожного вдома знайдеться хоча б кілограм цього продукту. Саме тому 24 канал підготував для вас добірку надзвичайно смачних рецептів з картоплі.

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Картопля Хасельбек

Час приготування: 50 хвилин

50 хвилин Кількість порцій: 2

Картопля Хельсбек / Фото Pixabay

Інгредієнти:

– 2 середніх картоплини;

– 1 столова ложка оливкової олії;

– морська сіль і перець;

– 3 столова ложка вершкового масла кімнатної температури;

– 1 цибуля шалот, дрібно нарізана;

Приготування:

Нагрійте духовку до 220 градусів. Гострим ножем зробіть у картоплі вертикальні прорізи на відстані один від одного 6 – 8 міліметрів, але прорізайте не до самого кінця. На олії підсмажте картоплини та приправте сіллю й перцем. Перекладіть на деко, запікайте до м’якості або золотистої скоринки, від 45 до 50 хвилин. Змішайте у маленькій мисочці вершкове масло та цибулю шалот. Залийте кожну картоплю цією сумішшю. Подавайте гарячою.

Паста з беконом та картоплею

Час приготування: 35 хвилин

35 хвилин Кількість порцій: 4

Паста з беконом та картоплею / Фото Unsplash

Інгредієнти:

– 6 скибочок бекону;

– 1 велика солодка картопля, очищена і нарізана на шматочки;

– 1 столова ложка оливкової олії;

– 2 чайна ложка свіжого листя чебрецю, а також декілька для подачі;

– сіль і перець;

– 340 грамів пасти пенне або фузіллі;

– 1/2 cклянки сиру Маскарпоне;

– 85 грамів сиру чедер, дрібно натертого;

Приготування:

Нагрійте духовку до 220 градусів. У великій каструлі доведіть воду до кипіння. Розкладіть бекон в один шар на деко з бортиками і запікайте, поки він не підрум’яниться і не стане хрустким. Для цього знадобиться 12 – 15 хвилин. Перекладіть його на тарілку, вистелену паперовим рушником (так бекон буде хрустким після охолодження). Розбийте бекон на шматочки, коли він охолоне. Покладіть на деко з бортиками солодку картоплю з олією, чебрецем та 1/2 чайної ложки солі та перцю. Запікайте приблизно 12 хвилин. На сковорідці підсмажте картоплю до золотистої скоринки, ще 6 – 9 хвилин. Тим часом зваріть пасту за інструкцією. Після приготування злийте воду та поверніть її у каструлю. Пасту змішайте з маскарпоне, поки вона повністю не покриється, потім додайте чедер і помішуйте до розплавлення. Насамкінець додайте картоплю та бекон і за бажанням посипте додатково чебрецем.

Солодка картопля на грилі з лимонно-м'ятним соусом

Час приготування: 20 хвилин

20 хвилин Кількість порцій: 6

Картопля з лимонно-м'ятним соусом / Фото gettyimages

Інгредієнти:

– 1/2 невеликої червоної цибулини, дрібно нарізаної;

– 2 чайні ложки натертої цедри лимона;

– 1/4 склянки лимонного соку;

– 900 грамів солодкої картоплі, добре очищеної і нарізаної скибками;

– 3 столові ложки оливкової олії;

– сіль і перець;

– 1 невеликий чилі, без насіння та дрібно нарізаний;

– 1/4 cклянки свіжої м’яти, подрібненої;

– звичайний грецький йогурт для подачі;

Приготування:

Нагрійте гриль або сковорідку-гриль. У невеликій мисці з’єднайте цибулю і лимонний сік. Нехай добре промаринується, час від часу перемішуйте. У велику миску покладіть солодку картоплю з 2 столовими ложками олії та 1/4 чайної ложки солі та перцю. Готуйте на грилі, поки злегка не обвуглиться і не стане м’якою – від 4 до 5 хвилин з кожного боку. У мисці з цибулею змішайте цедру лимона, чилі та решту олії, а потім додайте подрібнену м'яту. Викладіть грецький йогурт на тарілку і полийте олією. Розкладіть солодку картоплю на йогурт, а зверху лимонно-м’ятний соус.

Картопля по-селянськи

Час приготування: 1 година 25 хвилин

1 година 25 хвилин Кількість порцій: 10

Картопля по-селянськи / Фото gettyimages

Інгредієнти:

– 1 кілограм солодкої червоної картоплі, очищеної і порізаної на шматочки;

– антипригарний спрей;

– 3 столова ложка розтопленого вершкового масла;

– дрібно нарізана петрушка, для гарніру;

Приготування:

У великій каструлі з’єднайте картоплю та 1 столову ложку солі. Покрийте водою картоплю приблизно на 5 сантиметрів. Дочекайтесь, поки вода закипить. Зменшіть вогонь до максимуму. Далі варіть на повільному вогні 30 хвилин до готовності, регулюючи нагрівання для підтримання кипіння. Добре процідіть після приготування. Розігрійте духову піч до 450 градусів. На велике деко, яке попередньо потрібно змастити антипригарним спреєм, покладіть кожну картоплю і натисніть на неї, щоб розчавити, але не до стану пюре. Найкраще це робити дном склянки. Щедро обприскайте картоплю кулінарним спреєм. Запікайте 25 хвилин. Ще раз обприскайте картоплю кулінарним спреєм. Готуйте на високій температурі від 2 до 5 хвилин до хрусткої золотистої скоринки. Посипте картоплю сіллю і розкладіть на тарілку. Полийте маслом і прикрасьте петрушкою перед подачею.

Ванільна картопля

Час приготування: 45 хвилин

45 хвилин Кількість порцій: 6

Ванільна картопля / Фото Pexels

Інгредієнти:

– 1 кілограм солодкої картоплі, нарізаної на човники;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 1 червоне чилі, тонко нарізане скибочками;

– сіль до смаку;

– стручок ванілі;

Приготування:

Нагрійте духову піч до 200 градусів. У велику миску покладіть картоплю, олію, чилі та 1/2 чайної ложки солі. Стручок ванілі розріжте вздовж навпіл і зішкрябайте насіння на картоплю. Перемішайте добре всі інгредієнти. Перекладіть на велике деко з бортиками і випікайте 25 – 30 хвилин, поки картопля не стане м’якою.

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Курячий суп з картоплею та беконом

Час приготування: 40 хвилин

40 хвилин Кількість порцій: 7

Курячий суп з картоплею / Фото Pexels

Інгредієнти:

– 4 скибочки бекону, подрібнені;

– 1 столова ложка вершкового масла;

– 1 цибуля порей (білі та світло-зелені частини), розрізана навпіл і нарізана скибочками;

– 2 зубки часнику, пресовані;

– 1 чайна ложка насіння кропу, подрібненого;

– 2 столова ложка пшеничного борошна;

– 2 cклянки молока;

– 4 cклянки попередньо звареного курячого бульйону;

– 340 грамів червоної картоплі, нарізаної шматочками по 2 сантиметри;

– 6 гілочок чебрецю;

– сіль і свіжозмелений чорний перець;

– 2 cклянки подрібненого куряче філе;

– 1 cклянка замороженої кукурудзи, для супу розморозити;

Приготування:

Смажте бекон на пательні на середньому вогні 7 – 8 хвилин, поки він не підрум’яниться і не стане хрустким. Перекладіть на вистелену паперовою серветкою тарілку. У каструлю вилийте бульйон. Додайте туди масло і цибулю порей. Варіть, періодично помішуючи, поки вона не стане м’якою – від 3 до 4 хвилин. Додайте часник і кріп. Готуйте, помішуючи, 1 хвилину. Тоді додайте борошно і варіть 1 хвилину, помішуючи. Повільно влийте молоко. Додайте картоплю та чебрець. Приправте сіллю і перцем. Доведіть до кипіння, зменшіть вогонь і тушкуйте, поки картопля не стане м’якою, 14 – 16 хвилин. Додайте курку та кукурудзу. Варіть ще 1 – 2 хвилини, поки суп не нагріється. Вийміть чебрець. Подавайте, посипавши хрустким беконом та цибулею.

Картопляні ньокі зі свининою

Час приготування: 2 години

2 години Кількість порцій: 4

Ньокі зі свининою та пармезаном / Фото Pexels

Інгредієнти:

– 450 грамів картоплі;

– 1/3 cклянки пшеничного борошна;

– 1 велике яйце, злегка збите;

– сіль і свіжозмелений чорний перець;

– 1 столова ложка оливкової олії;

– 2 зубки часнику, пресовані;

– 450 грамів свинини;

– 1 столова ложка томатної пасти;

– 1/2 cклянки сухого білого вина;

– 1/2 cклянки курячого бульйону;

– 1/4 cклянки свіжої петрушки, подрібненої;

– 2 столові ложки цибулі свіжої, подрібненої;

– 1 столова ложка свіжого естрагону, подрібненого;

– тертий пармезан для подачі;

Приготування:

Розігрійте духову піч до 170 градусів. На деко викладіть очищену картоплю. Випікайте до дуже м’якого стану – від 1 години до 1 години 15 хвилин. Дайте трохи охолонути. Подрібніть картоплю до стану пюре. Додайте до неї борошно, яйце і 1 чайну ложку солі. Обережно перемішайте, щоб усі інгредієнти з’єднались. Розділіть тісто на три частини і накрийте чистим кухонним рушником. З кожної частини тіста скрутіть ковбаску і поріжте на шматочки по 2,5 сантиметра. Перекладіть їх на підготовлене деко. Нагрійте олію у великій сковороді на середньому вогні. Додайте часник і смажте, помішуючи, 1 хвилину. Додайте дрібно нарізану свинину і приправте сіллю та перцем. Готуйте до підрум’янення, 4 – 6 хвилин (за необхідності злийте зайвий жир). Додайте томатну пасту і смажте, помішуючи, поки свинина не стане хрусткою, 2 – 3 хвилини. Додайте вино і варіть на повільному вогні до випаровування, 2 – 3 хвилини. Знявши з вогню, додайте цибулю й естрагон. У середній каструлі доведіть до кипіння підсолену воду. Варіть ньокі, поки вони не почнуть спливати на поверхню, 2 – 4 хвилини. Подавайте зі свининою, посипавши пармезаном.

Яблучно-картопляний гратен

Час приготування : 1 година 40 хвилин

: 1 година 40 хвилин Кількість порцій: 8

Яблучно-картопляний гратен / Фото gettyimages

Інгредієнти:

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 2 великі цибулини, нарізані скибочками;

– 1 столова ложка листя свіжого чебрецю;

– 2 столові ложки вершкового масла;

– 2 великі картоплини;

– 3 яблука Ґренні Сміт;

– 2 cклянки вершків;

– 1/2 cклянки молока;

– кошерна сіль;

Приготування:

Нагрійте духову піч до 190 градусів. Нагрійте олію у великій сковорідці на слабкому вогні. Додайте цибулю і 1⁄4 чайної ложки солі і смажте, накривши кришкою, періодично помішуючи, 10 хвилин. Розкрийте, збільшіть вогонь до середнього і смажте, часто помішуючи, до золотистої скоринки 12 хвилин. Додайте чебрець та готуйте ще 1 хвилину. Змастіть неглибоку форму для випікання на 1/2 літра (глибиною не більше 5 сантиметрів). Очистіть картоплю та наріжте картоплю на дуже тонкі шматочки, такими ж слайсами наріжте і яблука. Доведіть вершки і молоко до кипіння у сотейнику. Додайте 3⁄4 чайної ложки солі, картоплі та яблук і тушкуйте, частково покривши, обережно перемішуючи час від часу (переконуючись, що картопля не злипається), до майже м’якого стану, але не пюре, 12 – 15 хвилин. Викладіть ложкою третину картоплі та яблук у підготовлену форму для випікання, а зверху половину цибулі. Повторіть, потім зверху викладіть шар картоплі та цибулі, заливши зверху залишками крему. Випікайте до появи бульбашок і золотистої скоринки 30 – 35 хвилин.

Паризький картопляний салат

Час приготування: 45 хвилин

45 хвилин Кількість порцій: 10

Паризький картопляний салат / Фото gettyimages

Інгредієнти:

– 1 кілограм картоплі, очищеної і нарізаної шматочками по 2 сантиметри;

– 3/4 cклянки грецького йогурту;

– 3 столові ложки оливкової олії;

– 2 столові ложки зернистої гірчиці;

– 4 стебла селери, нарізані скибочками;

– 1/2 cклянки корнішонів, зціджені та тонко нарізані;

– 1/2 невеликої червоної цибулини, дуже тонко нарізаної скибочками;

– 5 великих яєць, зварених та нарізаних великими шматками;

– 1/4 cклянки дрібно нарізаної петрушки;

Приготування:

Покладіть картоплю у велику каструлю з підсоленою водою. Частково накрийте. Доведіть до кипіння. Зменшіть вогонь, щоб підтримувати кипіння. Варіть 12 – 15 хвилин або поки картопля не стане м’якою. Добре процідіть, дайте охолонути 10 хвилин. Тим часом у великій мисці розмішайте йогурт, олію, гірчицю та по 1 чайній ложці солі та перцю. Додайте картоплю до заправки та добре перемішайте. Додайте селеру, корнішони та червону цибулю. Потім яйця та петрушку.

Картопляний салат із блакитним сиром

Час приготування: 1 година 5 хвилин

1 година 5 хвилин Кількість порцій: 8

Картопляний салат із блакитним сиром / Фото Pixabay

Інгредієнти:

– 1 кілограм червоної картоплі;

– сіль та перець;

– 1/4 cклянки оцту;

– 1 невелика цибуля шалот;

– 2 чайні ложки гірчиці діжонської;

– 1/2 cклянки блакитного сиру;

– 1 склянка оливкової олії;

– 3 столові ложки оливкової олії екстра вірджин;

– 400 грамів крес-салату;

– 2 зелені цибулини;

Приготування:

Помістіть картоплю в каструлю і залийте холодною водою. Додайте 2 столові ложки солі і варіть до кипіння. Зменшіть вогонь до середнього і кип’ятіть 10 – 20 хвилин або поки картопля не звариться, але не стане м’якою. Для того, щоб визначити правильну консистенцію, проткніть шпажкою картоплину. Вона має проходити до кінця, але щільно. Після чого злийте картоплю. Потім дайте охолонути. У середній мисці змішайте оцет, цибулю шалот, гірчицю, блакитний сир та 1/3 склянки олії. Цій суміші потрібно дати охолонути 4 години. Нагрійте сковорідку-гриль. Наріжте картоплю скибочками, товщиною 6 міліметрів. Помажте обидва боки кожної скибочки 3 столовими ложками олії, а потім посипте 1/2 чайної ложки солі та 1/4 чайної ложки свіжозмеленого чорного перцю. Помістіть скибочки картоплі на гарячий гриль. Готуйте на грилі від 5 до 10 хвилин, поки скибочки не зарум’яняться з обох боків. Помістіть крес-салат на велику тарілку. Зверху викладіть картоплю і зелену цибулю. Полийте зверху сирною сумішшю. Подавайте.

Смачного!