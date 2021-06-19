Смачні та поживні салати з кальмара: 10 рецептів, які оцінить кожен

Кальмари – ситний, але дієтичний продукт: на 100 грамів припадає 18 грамів білка і лише 110 ккал. Які салати можна зробити з готовими вареними, копченими або консервованими кальмарами – читайте у нашій статті.

Як вибрати і приготувати кальмари

Свіжі кальмари можна придбати у більшості великих супермаркетів, де є відділи з морепродуктами. Свіжі кальмари повинні виглядати блискучими, гладкими і мати м’який морський запах. Якщо вони виглядають тьмяними, зморщеними або пахнуть дуже різким рибним запахом, такі молюски варто уникати. Заморожені кальмари – гарний альтернативний варіант.

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Кальмари потрібно готувати або дуже короткий час, або дуже довго. Середній час приготування робить кальмарів гумовими. Дві хвилини на сильному вогні достатньо. Потім для цього потрібно буде принаймні від 30 хвилин до 1 години.

Салат з кальмарами, кінзою та каперсами

Час приготування : 1 год. 49 хв.

: 1 год. 49 хв. Кількість порцій: 4 персони

Салат з кальмарами, кінзою та каперсами / Фото 7days

Інгредієнти:

– 450 г кальмарів;– 2 столові ложки свіжовичавленого лимонного соку;– 2 столові ложки оливкової олії;– 3/4 чайної ложки солі;– 1/4 чайної ложки свіжозмеленого чорного перцю;– 1/4 чайної ложки підсмаженого і меленого насіння кмину;– 1/8 чайної ложки каєнського перцю;– 3/4 склянки дрібно нарізаного помідора;– 1/4 склянки дрібно нарізаної червоної цибулі;– 2 столові ложки каперсів, проціджених;– 1/4 склянки подрібненого свіжого листя кінзи.

Приготування:

Ретельно промийте кальмари під холодною водою і обсушіть. Розріжте щупальця вздовж навпіл. Також розріжте тіло навпіл уздовж, а потім на шматки шириною 3 – 5 сантиметрів. Доведіть до кипіння трішки води на великому вогні. На паровій бані готуйте кальмари від 2 до 4 хвилин. Потім друшляк із молюсками помістіть у крижану воду, щоб припинилось готування. Вийміть з води та ретельно злийте рідину. В окремій мисці змішайте лимонний сік, оливкову олію, сіль, чорний перець, кмин і каєнський перець. Додайте кальмари, помідор, цибулю, каперси та кінзу і перемішайте. Накрийте кришкою та поставте в холодильник на 1 годину перед подачею.

Салат з кальмарами та сметанковим соусом

Час приготування : 10 хвилин

: 10 хвилин Кількість порцій: 4 персони

Салат з кальмарами та сметанковим соусом / Фото Chef

Інгредієнти:

– 2 тушки кальмарів;– 2 невеликих огірки;– 1 невелика цибулина;– 2 столові ложки сметани;– сіль і чорний перець до смаку.

Приготування:

Відваріть кальмари і наріжте соломкою. Помийте і подрібніть огірки. Очищену цибулю наріжте півкільцями. З’єднайте всі інгредієнти, посоліть, поперчіть і приправте салат сметаною. Подавайте.

Салат з кальмарами та маринованим огірком

Час приготування : 15 хвилин

: 15 хвилин Кількість порцій: 4 персони

Салат з кальмарами та маринованим огірком / Фото photoretsept

Інгредієнти:

– 2 тушки кальмарів;– 2 невеликих маринованих огірки;– 2 яйця;– 1 цибулина;– 2 столові ложки майонезу;– сіль і чорний перець до смаку.

Приготування:

Насамперед відваріть яйця. У цей час наріжте тушки кальмарів і мариновані огірки (краще віджати зайву рідину). Цибулю почистіть і наріжте півкільцями. Яйця почистіть, дайте охолонути і натріть на крупній тертці. З'єднайте всі інгредієнти, посоліть і поперчіть салат. Заправте майонезом, бажано домашнім. Подавайте.

Яєчний салат з кальмарами

Час приготування : 12 хвилин

: 12 хвилин Кількість порцій: 4 персони

Яєчний салат з кальмарами / Фото kulinarenok

Інгредієнти:

– 1 тушка кальмара;– 2 яйця;– 2 столові ложки майонезу;– пучок зеленої цибулі;– сіль до смаку.

Приготування:

Відваріть кальмари та яйця. Молюски наріжте кільцями чи соломкою, яйця подрібніть великими кубиками. Подрібніть цибулю і з'єднайте її з рештою інгредієнтів. Посоліть, поперчіть і заправте салат. Подавайте.

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Салат з кальмарами та плавленим сиром

Час приготування : 15 хвилин

: 15 хвилин Кількість порцій: 4 персони

Яйця чудово поєднуються з кальмарами. Якщо в салаті є ці інгредієнти, то ніжний смак гарантований. Цей рецепт можна доповнити консервованою кукурудзоюбуде ще смачніше.

Салат з кальмарами та плавленим сиром / Фото cultura-yamala

Інгредієнти:

– 2 тушки кальмарів;– 2 яйця;– 100 г плавленого сиру;– 2 зубчики часнику;– 3 столові ложки майонезу;– пучок петрушки.

Приготування:

Для цього салату добре підходять як варені, так і копчені кальмари. Їх нарізаємо соломкою або кільцями. Відварені яйця нарізаємо кубиками. Плавлений сир натираємо на крупній тертці, дрібно нарізаємо петрушку, подрібнюємо зубчики часнику. Коли всі інгредієнти підготовлені, з’єднуємо їх і заправляємо салат майонезом. Подаємо.

Салат з кальмарами та яблуком

Час приготування : 15 хвилин

: 15 хвилин Кількість порцій: 4 персони

Салат з кальмарами та яблуком / Фото a-yak

Інгредієнти:

– 3 тушки кальмарів;– 3 яйця;– 1 свіжий огірок;– 1 зелене яблуко;– 1 лимон;– 2 столові ложки оливкової олії;– петрушка, кріп, базилік.

Приготування:

Поки яйця відварюються, наріжте кільцями кальмарів. Огірок подрібніть невеликими шматочками або натріть на крупній тертці. Так само і з яблуками. Зелень дрібно наріжте. Яйця поріжте на дрібні кубики. Підготуйте соус. Для цього змішайте сік одного невеликого лимона з оливковою олією. Для пікантності можна також додати одну столову ложку соєвого соусу або пару чайних ложок зернистої гірчиці. Приправте і перемішайте салат. Дайте трохи настоятися. Подавайте.

Салат з кальмарами та пекінською капустою

Час приготування : 15 хвилин

: 15 хвилин Кількість порцій: 4 персони

Салат з кальмарами та пекінською капустою / Фото vkusnoo

Інгредієнти:

– 3 тушки кальмарів;– ½ головки пекінської капусти;– 2 помідори;– 2 болгарських перці;– 2 столові ложки оливкової олії;– петрушка та інша зелень;– сіль і чорний перець до смаку.

Приготування:

Наріжте скибочками варені кальмари, помідори, пекінську капусту, насіння очищеного перцю. Салат буде гарнішим, якщо перець буде кольоровим. Зелень дрібно наріжте. З’єднайте всі інгредієнти, посоліть і додайте олію. Можна також заправляти цей салат йогуртом або сметаною. Подавайте.

Салат з кальмарами та корейською морквою

Час приготування : 10 хвилин

: 10 хвилин Кількість порцій: 4 персони

Салат з кальмарами та корейською морквою / Фото 1000.menu

Інгредієнти:

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2 тушки кальмарів;200 г моркви по-корейськи;1 цибулина;3 столові ложки соєвого соусу;червоний перець до смаку.

Приготування:

Відваріть і наріжте кільцями кальмарів. Очистіть і наріжте цибулю півкільцями. З’єднайте всі інгредієнти в глибокій мисці, поперчіть, додайте соєвий соус і перемішайте. Салат буде ще смачнішим, якщо ви дасте йому декілька годин настоятися. Подавайте.

Салат з кальмарами та грибами

Час приготування : 10 хвилин

: 10 хвилин Кількість порцій: 4 персони

Салат з кальмарами та грибами / Фото lifehacker

Інгредієнти:

– 2 тушки кальмарів;– 200 г маринованих грибів;– 2 яйця;– 2 свіжі огірки;– 2 столові ложки майонезу;– сіль до смаку.

Приготування:

Зварені кальмари (можна використовувати і консервовані) наріжте соломкою. Так само і огірок. Відварені яйця нарізаємо кубиками. Якщо у вас великі гриби, їх також слід порізати. Змішайте всі інгредієнти і приправте майонезом. Якщо гриби не дають бажаної солоності, додайте сіль. Цей салат гарно поєднується зі свіжими смаженими грибами та маринованими огірками. Подавайте.

Салат з кальмарами та крабовими паличками

Час приготування : 10 хвилин

: 10 хвилин Кількість порцій: 4 персони

Салат з кальмарами та крабовими паличками / Фото 1000.menu

Інгредієнти:

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2 тушки кальмарів;200 г крабових паличок;100 г плавленого сиру;2 зубчики часнику (за бажанням);3 столові ложки майонезу або сметани;сіль і чорний перець до смаку.

Приготування:

Варені або копчені кальмари наріжте соломкою. Так зробіть і з крабовими паличками. Плавлений сир потріть на терці. З’єднайте подрібнені кальмари, крабові палички, сир, майонез або сметану. Солимо, перчимо і перемішуємо. Якщо ви любите гостре, додайте в салат один-два зубчики часнику. Подаємо.

Смачного!