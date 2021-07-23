100 магазинів за рік: торгова мережа МХП "М'ясомаркет" підкорює вершини

16 липня у Володимирі-Волинському був відкритий 100-й магазин торгової мережі "М’ясомаркет". Це сталося за день до першої річниці мережі роздрібної торгівлі компанії МХП. Рік тому перший магазин також відкрили на Волині – у Ковелі – у партнерстві з підприємцем Михайлом Тихонюком.

До кінця липня торгова мережа охопить 60 населених пунктів у 23 областях України. Цього місяця мережа "М'ясомаркетів" поповниться аж 25 новими магазинами.

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Таке швидке зростання не оминуло уваги інформаційного порталу All Retail, який спеціалізується на дослідженні та аналітиці сегментів української роздрібної торгівлі. За його даними, саме "М'ясомаркет" є абсолютним лідером продуктового рітейлу України за динамікою зростання в липні та одним з лідерів за кількістю нових торгових точок у I півріччі 2021 року.

Нові магазини – нові висоти / Фото МХП

"М'ясомаркет" – це один з кроків у трансформації МХП з сировинної компанії у кулінарну. Ця мережа – якісно нове продовження роздрібної торгівлі компанії, зокрема найбільшої в Україні торгової мережі "Наша Ряба", до якої входять близько 1750 торгових об’єктів.

На заміну звичайним продавцям прийшли м’ясні сомельє, що задало нову планку у сервісі. Окрім того, "М'ясомаркет" впроваджує такі нововведення як суттєве збільшення торгових площ та асортименту, новий досвід для покупців, актуальні рішення щодо створення відділів кулінарії та продажу шаурми, які реалізуються в багатьох магазинах "М’ясомаркет".

Як розповів директор Департаменту з розвитку бізнесу клієнтів МХП Дмитро Морозов, над розвитком молодої торгової мережі працюють сотні людей по всій Україні.

МХП хоче досягнути такого рівня, щоб важко було уявити собі населений пункт, в якому не було б "М’ясомаркету". Ми постійно розширюємо команду фахівців, залучених до роботи в мережі або з мережею: це сотні людей. До кінця року плануємо відкрити 200-ий магазин мережі. Якщо ж говорити про стратегічні цілі, наша амбітна мета – за 5 років дійти до 2000 "М’ясомаркетів", – сказав він.

Велику роль в успіху компанії відіграє здатність компанії до конструктивного реагування на нові тренди в рітейлі, експериментів та інколи навіть до концептуальних змін під час реалізації проєкту. Кожен магазин готовий до адаптації у роботі з покупцями та внесення будь-яких необхідних коректив на бажання клієнта.

М'ясні магазини нового покоління / Фото МХП

У роботі з франчайзерами МХП кардинально змінив підхід до роботи, що вплинуло на ефективність процесів. МХП – це не просто постачальник, а партнер, який допомагає вирішувати їх завдання і розвивати бізнес.

М'ясні сомельє – це нове слово у сервісі "М'ясомаркетів". За словами бренд-шефа МХП Алекса Юсупова, перед початком своєї роботи всі сомельє проходять спеціальне навчання. Близько 60% часу вони вчаться онлайн, 40% – офлайн. Завдання сомельє – підказувати, яке м'ясо під яку страву взяти, розповідати про походження м'ясної продукції, ділитися рецептами та допомагати клієнтам з правильним вибором. За бажанням покупця, вони можуть безкоштовно замаринувати йому м’ясо безпосередньо у магазині.

Злагоджена команда – основа успіху / Фото МХП

Для нас клієнт, гість, покупець завжди правий. Які б питання під час його візиту не виникали, м’ясний сомельє зробить так, щоб кожен наш гість пішов з магазину задоволеним, – підкреслив він.

Довідка. Перші "М’ясомаркети" почали з’являтися в липня 2020 року. Станом на сьогодні найбільша їх кількість у Сумській (12 магазинів), Волинській (10), Кіровоградській (9), Херсонській (9), Закарпатській (9) та Одеській (8) областях.