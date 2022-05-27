20 тисяч обідів для ЗСУ та медиків: Ярославський підсумував три місяці війни

Український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський виклав емоційне повідомлення у своєму інстаграмі. Він розповів про виконану допомогу для українських захисників за три місяці.

На 93 день російсько-української війни, зірковий шеф-кухар Володимир Ярославський підсумував пройдений шлях своєї команди та підрахував виконану роботу своїх закладів для допомоги ЗСУ.

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Ресторатор не приховує, що ці три місяці стали для українців важким випробуванням, але він закликав підписників думати також про тих, кому зараз ще важче і допомагати їм.

Ці три місяці стали важким випробовуванням для кожного з нас, проте в будь-якій ситуації треба думати про тих, кому ще важче, потребує допомоги та допомагати, незважаючи ні на що,

– наголосив ресторатор.

Разом з фондом Googwine команда Володимира приготувала близько 20 тисяч обіді для Збройних Сил України, ТрО та медиків. Окрему подяку, кухар висловив волонтерам, які щодня допомагали розвозити готові страви українським героям.

Харчування для українських захисників від команди Володимира Ярославського:

Окрім цього, Володимир об'єднався з Олею Мартиновською та Єлизаветою Глінською й зібрали понад 1 мільйон гривень допомоги для дитячої лікарні "Охматдит". Вони створили благодійний фонд за донат у який, кожен міг отримати електронний варіант кулінарної книги будь-якого кухаря. Володимир та Ольга представили вільний доступ до книги "100 рецептів на кожен день", а Єлизавета – "Простіше простого" з рецептами тортів та тістечок.

Текст публікації Володимира Ярославського:

Позаду три місяці. Три місяці боротьби, відваги та несамовитої жаги до перемоги та свободи!

Ці три місяці стали важким випробовуванням для кожного з нас, проте в будь якій ситуації треба думати про тих, кому ще важче, потребує допомоги та допомагати, незважаючи ні на що!

Так ми вже приготували майже 20,000 обідів для ЗСУ, тероборони та медиків. Все це завдяки фонду @goodwine , які допомагають та надають продукти з перших днів, без яких ми не змогли б зробити так багато. Вдячні працівникам-волонтерам, які щодня допомагають розвозити готові страви нашим захисникам! Ви найкращі!

Ми продовжуємо допомагати та закликаємо всіх — не будьте байдужими, робіть все, що у ваших силах! Любі зусилля роблять нас ще ближчими до перемоги!

"Борітеся – поборете! Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава І воля святая!" Т.Г.Шевченко

Слава Україні!