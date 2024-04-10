Таке барбекю ви ніколи не забудете: 3 найкращі маринади для шашлику

Щоб ваш шашлик вийшов ідеальним, скористайтеся рецептами цих маринадів. Вам точно сподобається.

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Як маринувати шашлик

Після того, як ви визначилися з "головним героєм" барбекю, слід підібрати для нього правильний маринад. Він додасть страві пікантного смаку та апетитного аромату.

Як правило, до складу маринаду входять суміш спецій, рослинна олія і кислота – наприклад, лимонний сік. М'ясо або овочі кладуть в миску з кришкою, заливають маринадом і залишають на кілька годин в прохолодному місці.

Не гнітіть себе питаннями про те, як швидко замаринувати шашлик, а запам'ятайте головне – курці досить 30 хвилин маринування, а свинині, яловичині та баранині – мінімум 2 – 3 години.



Маринад зробить м'ясо смачнішим / Фото Depositphotos

Рецепти маринадів

Цибулевий маринад – швидкий та універсальний варіант. Необхідні інгредієнти – цибуля, мелений чорний перець і сіль до смаку. Медовий маринад – прекрасне рішення для свинини і яловичини. Все, що вам необхідно для маринування шашлику, — це 1 – 2 столові ложки меду, 3 столові ложки соєвого соусу, 1 чайна ложка кунжутної олії, 1 чайна ложка імбиру, 2 зубчики часнику і червоний перець. Універсальний маринад – цибулево-томатний. Для його приготування потрібні 1 помідор, 2 цибулини, 3 – 4 зубчики часнику, сіль і перець. Цю суміш треба залити склянкою води. За бажанням можна додати зелень.

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