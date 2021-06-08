7 популярних продуктів, які містять більше цукру, ніж ми думали

Пляжний сезон, як ніколи, близько, тому саме час згадати про правильне харчування. Тож ділимось з вами списком продуктів, які містять багато цукру.

Всі ми любимо солодке і так важко від нього відмовляємось. Та як тільки настає той час, коли ви готові попрощатись із ласощами, з'являються 7 невинних продуктів, які завадять це зробити через великий вміст цукру.

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Консервований суп



Консервований суп містить / Фото Unsplash

За рекомендаціями фахівців, жінкам варто вживати лише 24 грами цукру на день, тоді як чоловікам – 36 грамів. І тут всім відомо, що газовані напої можуть допомогти виконати цю норму, проте ніхто не підозрює у цьому томатний суп, який, здавалось би, є корисним.

Якщо зазирнути на зворот упакування, ви побачите, що вміст цукру в одній банці фактично є його денна норма. Це також характерно для соусів на основі томатів, де цукор використовується для збалансування кислотності помідорів.

Нежирний йогурт



Краще обирати звичайний йогурт / Фото Unsplash

Їжа з низьким вмістом жиру може бути привабливою для тих, хто намагається вести здоровий спосіб життя. Проте це не завжди піде вам на користь, особливо, якщо мова йде про йогурт. У нежирних видах цього продукту додають більше цукру для відновлення смаку та консистенції. Порція звичайного йогурту містить 4,7 грама цукру, тоді як порція "дієтичного" – до 6 – 12 грамів цукру.

Багато нежирних та ароматизованих йогуртів також містять шкідливі підсолоджувачі, такі як сахарозу або кукурудзяний сироп із високим вмістом фруктози.

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Нежирна заправка для салату



Домашня заправка корисніша / Фото Unsplash

Тут ситуація така ж, як і з йогуртами. Заправки для салатів, які мають менше жиру та калорій, містять підвищену кількість цукру. 2 столові ложки улюбленої заправки можуть містити від 7 до 10 грамів доданого жиру.

Дієтологи рекомендують робити салатну заправку вдома, без додавання цукру та консервантів. А інгредієнти тут надзвичайно прості: оливкова олія, оцет, сіль і перець до смаку.

Кетчуп



Кетчуп містить багато цукру та добавок / Фото Unsplash

Цей соус входить до списку однієї з найпопулярніших приправ у всьому світі. Поєднуючи у собі солодкі та кислі нотки, кетчуп є обов'язковим інгредієнтом гамбургера та як додаток до картоплі фрі. Проте 1 столова ложка цієї червоної приправи дорівнює одному цукровому кубику. А ті соуси, що містять менше цукру, приблизно 4 грами на столову ложку, мають значну кількість кукурудзяного сиропу з високим вмістом фруктози.

Арахісове масло



Арахісове масло потрібно обирати ретельно / Фото Unsplash

Арахісове масло, як відомо, – джерело білка. У той час як натуральні види арахісового масла зовсім не містять цукру або мають його у своєму складі зовсім мало, багато виробників користуються цим. У, здавалось би, корисний продукт часто додають шкідливі олії та цукрові додатки, які роблять цей продукт небезпечним не тільки для фігури.

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Картопляні чипси



Чипси містять 3 – 5% цукру / Фото Unsplash

Солоні снеки, здається, не мають нічого спільного із цукром, проте пачка ваших улюблених картопляних чипсів може містити приблизно 3 – 5% цукру. Це особливо характерно для чипсів із такими смаками, як барбекю, солодкий чилі, мед або солодкі кукурудзяні чипси. Також снеки містять багато вуглеводів, які при попаданні в організм перетворюються на глюкозу.

Сухофрукти



Сухофрукти містять багато цукру / Фото Unsplash

Сухофрукти вважаються корисним смаколиком. Майже як їхні свіжі відповідники, вони багаті вітамінами, клітковиною та антиоксидантами. Однак, коли плоди зневоднюються, весь цукор залишається. Це дає причини вважати їх багатими на природний цукор.