Проміняла Голлівуд на випічку: американка створює печиво, схоже на модний одяг

Американська дизайнерка десертів Ліз Джой створює милі кондитерські вироби, які схожі на мініатюрні модні речі. Її випічка настільки гарна, що її навіть шкода з’їсти.

Ліз може перетворити будь-який предмет одягу чи аксесуари на їстівні ласощі, починаючи від джинсів та футболок, закінчуючи взуттям та сумками.

Читайте також Цитрусова насолода: рецепт солодкого курду від кондитерки Лізи Глінської

Проміняла Голлівуд на випічку

Майже 10 років Ліз працювала художнім директором в Голлівуді та мала справу з провідними студіями, такими як Warner Bros., Disney, NBC Universal та Netflix. У світ випічки жінка потрапила випадково.

Я шукала нову творчу діяльність, яку я могла б легко робити вдома, і вирішила, що спробую випікати гарні речі і розміщувати їх в інстаграмі для мотивації. У підсумку я отримала більше задоволення, ніж очікувалося, і люди та бренди почали цікавитись дизайном десертів та створенням контенту. І ось так зародився мій бізнес,

– розповідає Ліз.

Тепер вона використовує свій творчий досвід, щоб допомогти клієнтам та їхнім продуктам виділитися через несподіване середовище харчового мистецтва. Серед тих, хто користується їстівною рекламою Ліз є й, зокрема, гіганти світової моди, такі як Крістіан Лубутен. Випічка Ліз чудово віддає данину пошани всьому, що зараз в моді, а також реальному одягу, які є у власній шафі художниці.

Випічка Ліз

Щоб виготовити свої неймовірні їстівні твори, спочатку Ліз вирізає силует з тіста та випікає його.

Потім кожен десерт вона прикрашає зефірною помадкою та харчовими фарбами.

Її печиво має неймовірну кількість деталей та реалістичну текстуру.

Мені подобається весь творчий процес мрій, випікання та прикрашання унікальних ласощів. Багато моїх дизайнів натхненні модою, красою та попкультурою, які потрапляють мені на очі та викликають інтерес. Це так весело перебудовувати їх у їстівний формат,

– розповідає Ліз.