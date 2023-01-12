До м'яса кращого не знайдеш: рецепт американської гірчиці

12 січня 2023, 19:28
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Джерело:

haps

Коли мова заходить про смажене м'ясо, увагу також потрібно звернути й на те, з яким соусом його подавати. Гарним вибором буде гірчиця, рецепт якої створили в Америці.

Смажене м'ясо – це завжди неперевершений смак, "вдосконалювати" який за допомогою додатків та соусів потрібно вкрай обачно. Втім, гірчиця та гірчичні соуси – це універсальний варіант, який завжди матиме позитивний ефект. Особливо це стосується американської гірчиці, яка пасує до усіх видів м'яса.

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Рецепт американської гірчиці

Час: 30 хвилин + кілька днів у холодильнику

Порцій: 4

Американська гірчиця – вдалий вибір для будь-якого м'яса / Фото Pexels

Інгредієнти:

  • 60 грамів суміші зерен чорної і білої гірчиці;
  • 80 мілілітрів винного оцту;
  • 80 мілілітрів білого сухого вина;
  • 1 столова ложка кленового сиропу;
  • 1 чайна ложка порошку куркуми;
  • половина чайної ложки солі;
  • дрібка чилі.

Приготування:

  1. Всі інгредієнти змішуємо, накриваємо миску прозоро плівкою та ставимо її у холодильник, в ідеалі – на кілька днів. Час від часу суміш потрібно помішувати.
  2. Виймаємо суміш. Додаємо до неї 1 – 3 столові ложки гарячої води, в залежності від того, яка консистенція вам подобається. Дуже гарно вимішуємо суміш до однорідності.
  3. Перекладаємо суміш у банку, закриваємо та ставимо у холодильник, щоб смак був максимально насиченим.
  4. Подаємо гірчицю до столу з будь-яким м'ясом.

Смачного!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська