Американські капкейки: історія та рецепт солодкого десерту

Ми підготували для вас рецепт смачних тістечок, які ви можете приготувати вдома та подавати у будні та свята. Запишіть собі рецепт.

Капкейк – популярна випічка у США. Тістечко розміром у п'ять сантиметрів готують з борошна, яєць, вершкового масла, цукру. Бісквітне тісто також можна використовувати для випікання тістечок. Традиційно їх подають на день народження.

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У перекладі з англійської – cup cake – торт у чашці або fairy cake – казковий торт. Також готують з начинкою з додаванням горіхів, родзинок, фруктів та ягід. Зверху декорують глазур'ю або вершковим кремом.

Перші рецепти тістечок було знайдено у кулінарних книжках 1796 та 1828 роках.

Капкейки часто плутають з мафінами. Їх подають на десерт та готують з додаванням соди або розпушувача, який має солодку начинку та шапочку з крему. Мафіни готують з дріжджового тіста, подають до сніданку.

Рецепт капкейків

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 5 – 8

5 – 8 Калорійність на 100 грамів: 305 ккал

Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок, додайте розпушувач, додайте сіль. Збийте вершкове масло з цукром, додайте тепле молоко, додайте борошно, перемішайте до однорідної консистенції.

– 120 мілілітрів молока 2,5%;– 2 яйця;– 180 грамів борошна;– 120 грамів вершкового масла 82%;– 1 чайна ложка розпушувача;– 100 грамів цукру;– 10 грамів ванільного цукру;– дрібка солі.– 120 грамів вершкового масла 82%;– 150 грамів цукрової пудри;– 10 грамів ванільного цукру;– натуральний барвник;– 2 столові ложки молока.

Процес приготування тіста/ Фото Unsplash

Викладіть тісто у форму. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, викладіть на деко, відправте запікатись протягом 20 – 25 хвилин до готовності.

Процес запікання тістечок у духовці/ Фото Unsplash

Для приготування крему збийте вершкове масло, додайте цукрову пудру, ванільний цукор, натуральний барвник.

Тістечка з кремом/ Фото Unsplash

Викладіть крем у кондитерський мішок, задекоруйте готові тістечка.

Тістечка з кремом/ Фото Unsplash