Американські капкейки: історія та рецепт солодкого десерту
Джерело:24 канал
Ми підготували для вас рецепт смачних тістечок, які ви можете приготувати вдома та подавати у будні та свята. Запишіть собі рецепт.
Капкейк – популярна випічка у США. Тістечко розміром у п'ять сантиметрів готують з борошна, яєць, вершкового масла, цукру. Бісквітне тісто також можна використовувати для випікання тістечок. Традиційно їх подають на день народження.
Читайте також 10 порад, як прищепити дитині любов до здорової їжі
У перекладі з англійської – cup cake – торт у чашці або fairy cake – казковий торт. Також готують з начинкою з додаванням горіхів, родзинок, фруктів та ягід. Зверху декорують глазур'ю або вершковим кремом.Перші рецепти тістечок було знайдено у кулінарних книжках 1796 та 1828 роках.
Капкейки часто плутають з мафінами. Їх подають на десерт та готують з додаванням соди або розпушувача, який має солодку начинку та шапочку з крему. Мафіни готують з дріжджового тіста, подають до сніданку.
Рецепт капкейків
- Час: 35 хвилин
- Порції: 5 – 8
- Калорійність на 100 грамів: 305 ккал
– 120 мілілітрів молока 2,5%;
– 2 яйця;
– 180 грамів борошна;
– 120 грамів вершкового масла 82%;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 100 грамів цукру;
– 10 грамів ванільного цукру;
– дрібка солі. Інгредієнти для крему:
– 120 грамів вершкового масла 82%;
– 150 грамів цукрової пудри;
– 10 грамів ванільного цукру;
– натуральний барвник;
– 2 столові ложки молока.
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок, додайте розпушувач, додайте сіль.
- Збийте вершкове масло з цукром, додайте тепле молоко, додайте борошно, перемішайте до однорідної консистенції.
Процес приготування тіста/ Фото Unsplash
- Викладіть тісто у форму.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, викладіть на деко, відправте запікатись протягом 20 – 25 хвилин до готовності.
Процес запікання тістечок у духовці/ Фото Unsplash
- Для приготування крему збийте вершкове масло, додайте цукрову пудру, ванільний цукор, натуральний барвник.
Тістечка з кремом/ Фото Unsplash
- Викладіть крем у кондитерський мішок, задекоруйте готові тістечка.
Тістечка з кремом/ Фото Unsplash
- Викладіть на тарілку. Смачного!