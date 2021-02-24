Апельсиновий кекс з курагою: домашній рецепт

Smachno News підготував для вас рецепт апельсинового кексу з курагою, який сподобається усім. Запишіть собі рецепт.

Ароматний кекс з курагою та апельсиновою цедрою, прикрашений цукровою пудрою буде чудовим доповненням до чаювання усією родиною. Побалуйте себе та своїх рідних.

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Апельсиновий кекс з курагою

– 200 грамів вершкового масла 82%;– 250-300 грамів борошна;– 2 яйця;– 1 чайна ложка апельсинової цедри;– 2 столові ложки апельсинового соку;– розпушувач;– 30 грамів вершкового масла 82%;– 120 мілілітрів молока 2,5-3,2%;– ванільний цукор;– 120 грамів цукру;– 30 грамів цукрової пудри;– 100 грамів кураги;– сіль.

Апельсиновий кекс з курагою/ Фото freepik.com