Апельсиновий кекс з курагою: домашній рецепт

Smachno News підготував для вас рецепт апельсинового кексу з курагою, який сподобається усім. Запишіть собі рецепт.
Ароматний кекс з курагою та апельсиновою цедрою, прикрашений цукровою пудрою буде чудовим доповненням до чаювання усією родиною. Побалуйте себе та своїх рідних.
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Апельсиновий кекс з курагою
Інгредієнти:
– 200 грамів вершкового масла 82%;
– 250-300 грамів борошна;
– 2 яйця;
– 1 чайна ложка апельсинової цедри;
– 2 столові ложки апельсинового соку;
– розпушувач;
– 30 грамів вершкового масла 82%;
– 120 мілілітрів молока 2,5-3,2%;
– ванільний цукор;
– 120 грамів цукру;
– 30 грамів цукрової пудри;
– 100 грамів кураги;
– сіль.
Апельсиновий кекс з курагою/ Фото freepik.com
- Для приготування кексу у мисці ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок, додайте сіль, розпушувач, перемішайте.
- Курагу у мисці залийте теплою водою, залиште на 10 хвилин, зцідіть воду, подрібніть ножем.
- Ретельно помийте апельсини, вичавіть сік, натріть на грубій тертці цедру.
- У мисці змішайте вершкове масло з цукром, додайте цедру, сік, яйця, борошно, молоко, курагу, перемішайте, замісіть тісто, залиште на 10 хвилин.
- Форму для випікання змастіть вершковим маслом, вистеліть пергаментом, викладіть тісто.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 35-40 хвилин до готовності.
- Викладіть на тарілку, задекоруйте цукровою пудрою. Смачного!