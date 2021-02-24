Апельсиновий кекс з курагою: домашній рецепт

24 лютого 2021 , 23:35
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Джерело:

24 канал

Smachno News підготував для вас рецепт апельсинового кексу з курагою, який сподобається усім. Запишіть собі рецепт.

Ароматний кекс з курагою та апельсиновою цедрою, прикрашений цукровою пудрою буде чудовим доповненням до чаювання усією родиною. Побалуйте себе та своїх рідних.

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Апельсиновий кекс з курагою

Інгредієнти:
– 200 грамів вершкового масла 82%;
– 250-300 грамів борошна;
– 2 яйця;
– 1 чайна ложка апельсинової цедри;
– 2 столові ложки апельсинового соку;
– розпушувач;
– 30 грамів вершкового масла 82%;
– 120 мілілітрів молока 2,5-3,2%;
– ванільний цукор;
– 120 грамів цукру;
– 30 грамів цукрової пудри;
– 100 грамів кураги;
– сіль.

Апельсиновий кекс з курагою/ Фото freepik.com

  1. Для приготування кексу у мисці ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок, додайте сіль, розпушувач, перемішайте.
  2. Курагу у мисці залийте теплою водою, залиште на 10 хвилин, зцідіть воду, подрібніть ножем.
  3. Ретельно помийте апельсини, вичавіть сік, натріть на грубій тертці цедру.
  4. У мисці змішайте вершкове масло з цукром, додайте цедру, сік, яйця, борошно, молоко, курагу, перемішайте, замісіть тісто, залиште на 10 хвилин.
  5. Форму для випікання змастіть вершковим маслом, вистеліть пергаментом, викладіть тісто.
  6. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 35-40 хвилин до готовності.
  7. Викладіть на тарілку, задекоруйте цукровою пудрою. Смачного!