Рецепт швидкої і легкої страви, яку можна приготувати за 15 хвилин – це те, що потрібно для літньої вечері. Смачний салат з куркою, селерою і яблуком стане яскравим завершенням дня.
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Приготувати таку страву може навіть дитина. Салат з курки та селери також є надзвичайно корисним, адже куряче філе є дуже хорошим джерелом білка. Його можна обсмажити на сковороді в невеликій кількості жиру. Однак якщо ви на дієті, варто напередодні запекти філе в духовці й в холодному вигляді додати в салат.
Рецепт салату з куркою, селерою і яблуком
Час: 15 хвилин
Порцій: 2
Апетитний салат / Фото strona kuchni
Інгредієнти:
- 250 грамів курячого філе;
- одне кисле яблуко;
- 200 грамів салатної суміші або пів головки салату ромен;
- 2 стебла селери;
- 2 скибочки хліба;
- 150 грамів натурального густого йогурту;
- 1 зубчик часнику;
- 1 столова ложка соєвого соусу;
- 1 чайна ложка гранульованого часнику;
- 1 чайна ложка чебрецю;
- щіпка солі та чорного перцю.
Приготування:
- Наріжте куряче м'ясо, заправте соєвим соусом і спеціями. Обсмажте курку на невеликій кількості олії.
- Хліб наріжте невеликими кубиками та прогрійте на сухій сковороді 2 хвилини. Потім додайте трохи олії та часник.
- Для соусу: зубчик часнику видавіть через прес або дрібно наріжте. Додайте в йогурт, приправте дрібкою солі та перемішайте.
- Вимийте овочі. Наріжте селеру і яблуко, листя салату порвіть на шматочки.
- Розкладіть листя салату, шматочки курки, селеру, яблуко та грінки на дві тарілки. Соус подавайте в окремій креманці.