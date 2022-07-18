Рецепт швидкої і легкої страви, яку можна приготувати за 15 хвилин – це те, що потрібно для літньої вечері. Смачний салат з куркою, селерою і яблуком стане яскравим завершенням дня.

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Приготувати таку страву може навіть дитина. Салат з курки та селери також є надзвичайно корисним, адже куряче філе є дуже хорошим джерелом білка. Його можна обсмажити на сковороді в невеликій кількості жиру. Однак якщо ви на дієті, варто напередодні запекти філе в духовці й в холодному вигляді додати в салат.

Рецепт салату з куркою, селерою і яблуком

Час: 15 хвилин

Порцій: 2

Апетитний салат / Фото strona kuchni

Інгредієнти:

250 грамів курячого філе;

одне кисле яблуко;

200 грамів салатної суміші або пів головки салату ромен;

2 стебла селери;

2 скибочки хліба;

150 грамів натурального густого йогурту;

1 зубчик часнику;

1 столова ложка соєвого соусу;

1 чайна ложка гранульованого часнику;

1 чайна ложка чебрецю;

щіпка солі та чорного перцю.

Приготування:

Наріжте куряче м'ясо, заправте соєвим соусом і спеціями. Обсмажте курку на невеликій кількості олії. Хліб наріжте невеликими кубиками та прогрійте на сухій сковороді 2 хвилини. Потім додайте трохи олії та часник. Для соусу: зубчик часнику видавіть через прес або дрібно наріжте. Додайте в йогурт, приправте дрібкою солі та перемішайте. Вимийте овочі. Наріжте селеру і яблуко, листя салату порвіть на шматочки. Розкладіть листя салату, шматочки курки, селеру, яблуко та грінки на дві тарілки. Соус подавайте в окремій креманці.

Порада

Салат можна доповнити подрібненими волоськими горіхами або гарбузовим насінням.