Апетитні панкейки: секрети та рецепт приготування американського сніданку

Панкейки – це ніжні млинці, які є звичним сніданком для США та Канади. До нас вони прийшли завдяки голлівудським фільмам.

Готувати панкейки дуже просто, а результат – завжди приголомшливий. Саме тому доволі часто вони стають фаворитами не лише досвідчених кухарів, а й новачків.

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Втім, є декілька рекомендацій, дотримання яких гарантує відсутність проблем та прекрасний результат.

Насамперед слід знати, що випікаються панкейки на сковорідці без олії. Поверхня має бути нагрітою, вогонь – середнім. Перевертати його потрібно лише тоді, коли вся поверхня покриється пухирцями.

Сухі та рідкі інгредієнти потрібно змішувати окремо, з'єднати їх можна лише наприкінці. Панкейки випікаються одразу після того, як тісто готове.

Розпушувач має бути свіжим. Саме завдяки йому панкейки набувають апетитної пухкості.

Панкейки смакують з будь-якими додатками / Фото Unsplash

Рецепт панкейків

Інгредієнти

молоко – 1 склянка;

оливкова олія – 3 столові ложки;

пшеничне борошно – 1,5 склянки;

цукор – 3 столові ложки;

дрібка солі;

ванілін – дрібка;

розпушувач – 1 чайна ложка;

куряче яйце – 1 штука.

Приготування

Збиваємо яйце з молоком. Маса має стати пишною та збільшитися. Додаємо олію і ще раз збиваємо. У глибокій мисці з'єднуємо усі сухі компоненти. Повільно додаємо суху суміш до рідкої та збиваємо. Ставимо сковорідку, щоб розігрілась. Смажимо панкейки. Перевертаємо тільки тоді, коли млинець покриється бульбашками.

Смачного!