Така курка не набридне: філе в апельсиновому соусі та ніжні котлетки від Лізи Глінської
30 вересня 2021 , 19:42Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Лізи Глінської
Талановита українська кулінарка обожнює тішити рідних яскравими, поживними стравами. Фаворит усієї її сім'ї – курятина. А з Лізиними рецептами ніжну курочку оцінять і фанати червоного м'яса.
На приготування курятини не потрібно багато часу. А поєднується вона з найрізноманітнішими соусами та гарнірами – від гречки до булгуру.
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Мерщій готувати разом!
Курка в апельсиновому соусі
- Час: 45 хвилин
- Порції: 4 порції
Курка в апельсиновому соусі / Фото зі сторінки Глінської
– 500 г курячого філе;
– 2 апельсини;
– 2 зубчики часнику;
– перець чилі;
– 30 г борошна;
– 15 г меду;
– 10 мл олії;
– ½ ч. л. сухого імбиру;
– сіль – на ваш смак.
Приготування:
- Ретельно помийте куряче філе, просушіть його на паперовому рушнику та наріжте на середні шматочки.
- Посоліть та перемішайте м'ясо, щоб спеції рівномірно розійшлися по курятині.
- Натріть цедру половини апельсина на дрібній тертці.
- Сік з апельсинів змішайте з цедрою у окремій мисочці.
- Додайте вичавлений через прес часник та дрібно нарізаний перець чилі.
- Влийте до суміші мед, всипте імбир та посоліть. Перемішайте маринад.
- Обваляйте шматочки курочки в борошні та обсмажте на розігрітій сковорідці з олією до золотистої скоринки з обох сторін.
- На сковорідці, де смажилася курка, приготуйте соус: вилийте маринад до м'яса та варіть до загущування.
- Зніміть страву з плити й подавайте просто на сковорідці до столу.
Смачного!
Ніжні курячі котлети
- Час: 60 хвилин
- Порції: 10
Курячі котлети / Фото Глінської
– 1 кг курячого філе;
– 350 г цибулі;
– 300 г картоплі;
– 100 г батона;
– 150 мл молока;
– 150 г манної крупи;
– сіль, мелений чорний перець – на ваш смак;
– олія для обсмажування.
Приготування:
- Наріжте великими шматками картоплю, цибулю, куряче філе.
- Батон замочіть в молоці. Всі ці інгредієнти пропустіть через м'ясорубку, щоб отримати однорідний фарш.
- Додайте спецій та перемішайте фарш для котлет.
- Накрийте його шаром харчової плівки та відправте "відпочити" в холодильник на 30 хвилин.
- Підготуйте миску з холодною водою, блюдце з манкою.
- Розігрійте сковорідку з олією.
- Змочіть руки у холодній воді, сформуйте з фаршу котлету та посипте її манною крупою.
- Сформовані котлети обсмажте до готовності на сковорідці з обох сторін.
- Подавайте котлети гарячими.
Смачного!