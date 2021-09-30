Така курка не набридне: філе в апельсиновому соусі та ніжні котлетки від Лізи Глінської

Талановита українська кулінарка обожнює тішити рідних яскравими, поживними стравами. Фаворит усієї її сім'ї – курятина. А з Лізиними рецептами ніжну курочку оцінять і фанати червоного м'яса.

На приготування курятини не потрібно багато часу. А поєднується вона з найрізноманітнішими соусами та гарнірами – від гречки до булгуру.

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Мерщій готувати разом!

Курка в апельсиновому соусі

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 4 порції



Курка в апельсиновому соусі / Фото зі сторінки Глінської

– 500 г курячого філе;– 2 апельсини;– 2 зубчики часнику;– перець чилі;– 30 г борошна;– 15 г меду;– 10 мл олії;– ½ ч. л. сухого імбиру;– сіль – на ваш смак.

Приготування:

Ретельно помийте куряче філе, просушіть його на паперовому рушнику та наріжте на середні шматочки.

Посоліть та перемішайте м'ясо, щоб спеції рівномірно розійшлися по курятині.

Натріть цедру половини апельсина на дрібній тертці.

Сік з апельсинів змішайте з цедрою у окремій мисочці.

Додайте вичавлений через прес часник та дрібно нарізаний перець чилі.

Влийте до суміші мед, всипте імбир та посоліть. Перемішайте маринад.

Обваляйте шматочки курочки в борошні та обсмажте на розігрітій сковорідці з олією до золотистої скоринки з обох сторін.

На сковорідці, де смажилася курка, приготуйте соус: вилийте маринад до м'яса та варіть до загущування.

Зніміть страву з плити й подавайте просто на сковорідці до столу.

Смачного!

Ніжні курячі котлети

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 10



Курячі котлети / Фото Глінської

– 1 кг курячого філе;– 350 г цибулі;– 300 г картоплі;– 100 г батона;– 150 мл молока;– 150 г манної крупи;– сіль, мелений чорний перець – на ваш смак;– олія для обсмажування.

Приготування:

Наріжте великими шматками картоплю, цибулю, куряче філе.

Батон замочіть в молоці. Всі ці інгредієнти пропустіть через м'ясорубку, щоб отримати однорідний фарш.

Додайте спецій та перемішайте фарш для котлет.

Накрийте його шаром харчової плівки та відправте "відпочити" в холодильник на 30 хвилин.

Підготуйте миску з холодною водою, блюдце з манкою.

Розігрійте сковорідку з олією.

Змочіть руки у холодній воді, сформуйте з фаршу котлету та посипте її манною крупою.

Сформовані котлети обсмажте до готовності на сковорідці з обох сторін.

Подавайте котлети гарячими.

Смачного!