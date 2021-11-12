Апетитно й за півдарма: курячий паштет із доступних інгредієнтів

12 листопада 2021 , 11:54
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Джерело:

foodmag

Ніжний курячий паштет готується дуже просто, з найдоступніших інгредієнтів і завжди справляє фурор. Право вважатися його батьківщиною багато століть виборюють Франція та Німеччина. Проте є версія, що паштет готували ще в Стародавньому Римі!

А от причина створення паштету відома достеменно. Кухарі прагнули використати вся наявне м'ясо, щоб мінімізувати відходи.

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Паштет подають гарячим і холодним, на обід і для швидкого перекусу. Він чудово смакує з домашньою консервацією: огірками та помідорами.

Паштет із курки

Час: 1,5 години
Порцій: 4

Ніжна закуска / Фото foodmag

Інгредієнти:

  • 1 350 грамів курячих стегон;
  • 450 грамів курячої печінки;
  • 4 яйця;
  • 4 морквини;
  • 2 великі цибулини;
  • 1 шматочок цибулі-порею;
  • 20 грамів петрушки;
  • кілька горошин перцю;
  • 3 лаврових листки;
  • 3 – 4 зубчики часнику;
  • сіль;
  • перець;
  • мускатний горіх;
  • 1 столова ложка майорану;
  • 1 столова ложка оливкової олії;
  • 2 столові ложки вершкового масла.

Приготування:

  1. Покладіть у велику каструлю промиту курку, запашний перець, лаврове листя, перець горошком, очищену моркву, шматочок цибулі-порею, петрушку і одну цибулину.
  2. Залийте всі інгредієнти водою і накрийте кришкою. Коли вода почне кипіти, зменшіть вогонь і тушкуйте, поки куряче м'ясо не розпадеться і не відділиться від кістки. На це піде приблизно 2,5 години.
  3. Коли курка буде готова, вийміть її на велику тарілку, щоб вона охолонула, залиште бульйон.
  4. Печінку помийте і наріжте невеликими шматочками, замочіть в молоці приблизно на 1 годину.
  5. Цибулю наріжте товстими скибками і трохи обсмажте на оливковій олії, додайте сюди печінку і вершкове масло.
  6. У печінку можна додати трішки бульйону, в якому варилася курка. Готову печінку залиште охолонути.
  7. Очищене куряче м'ясо, печінку з цибулею, часником подрібнити на м'ясорубці 3 рази. Маса повинна стати однорідною.
  8. Додайте жовтки і приправте сіллю, свіжомеленим перцем, мускатним горіхом і меленим майораном.
  9. Якщо паштет виходить занадто сухим – додайте у нього бульйон.
  10. Білки збийте і додайте в суміш, акуратно перемішайте.
  11. Викласти у форму для запікання (довжина 30 см), змащену вершковим маслом і посипану сухарями.
  12. Форма повинна заповнити до 2/3 її висоти.
  13. Розрівняйте масу, зверху викладіть виделкою білок, який залишився.
  14. Поставте паштет в духовку і встановіть температуру 175 градусів, випікайте близько 50 хвилин.
  15. Вийміть ще теплий паштет з форми і дайте охолонути. Найкраще куштувати його на наступний день із грінками чи крекером.

Смачного!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська