Апетитно й за півдарма: курячий паштет із доступних інгредієнтів

11:54

Ніжний курячий паштет готується дуже просто, з найдоступніших інгредієнтів і завжди справляє фурор. Право вважатися його батьківщиною багато століть виборюють Франція та Німеччина. Проте є версія, що паштет готували ще в Стародавньому Римі!