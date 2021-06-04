Як приготувати арахісову пасту вдома: рецепт та види можливих смаків

Арахісова паста – нереально смачна намазка з арахісу, котру ви з легкістю можете приготувати вдома. Найкраще вона смакує з тостами та хлібцями до сніданку або як перекус. Однак, не слід занадто багато вживати арахісову пасту, адже вона дуже калорійна.
Вперше арахісову пасту приготували у США наприкінці 19 століття. Відтоді арахісова паста завоювала прихильність не тільки в американців, а й набула популярності у цілому світі.
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Арахісова паста може бути як класичною, тобто до її складу входить тільки арахіс та сіль, так і з різноманітними додатками: медом, шоколадом, тахіною та ваніллю.
Рецепт класичної арахісової пасти
- Час: 40
- Порції: 3 – 4
- Калорійність на 100 грамів: 590
– 500 г арахісу;
– сіль на ваш смак.
- Сирий арахіс потрібно підсмажити в духовці. Для цього розігрійте її до 180 градусів, деко застеліть шаром пергаменту для випікання.
Арахіс / Фото 1000 меню
- Рівномірно розкладіть арахіс на деко та відправте в духовку. Кожні 5 хвилин діставайте деко з духовки та перемішуйте арахіс. Повторюйте цей процес протягом 20 – 25 хвилин.
- Охолодіть готовий арахіс.
- Для приготування арахісової пасти вам потрібен потужний блендер.
- Висипте арахіс в чашу блендера та подрібнюйте його до пастоподібного стану. Цей процес займе у вас близько 10 хвилин.
Приготування арахісової пасти / Фото Їжа
- У готову пасту додайте солі на ваш смак та перемішайте масу. Смачного!
Щоб приготувати пасту з різноманітними додатками повторіть процес приготування самої арахісової пасти та наприкінці додайте до неї мед, розтоплений шоколад, кокосову стружку або ваніль.