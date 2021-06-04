Як приготувати арахісову пасту вдома: рецепт та види можливих смаків

Арахісова паста – нереально смачна намазка з арахісу, котру ви з легкістю можете приготувати вдома. Найкраще вона смакує з тостами та хлібцями до сніданку або як перекус. Однак, не слід занадто багато вживати арахісову пасту, адже вона дуже калорійна.

Вперше арахісову пасту приготували у США наприкінці 19 століття. Відтоді арахісова паста завоювала прихильність не тільки в американців, а й набула популярності у цілому світі.

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Арахісова паста може бути як класичною, тобто до її складу входить тільки арахіс та сіль, так і з різноманітними додатками: медом, шоколадом, тахіною та ваніллю.

Рецепт класичної арахісової пасти

Час: 40

40 Порції: 3 – 4

3 – 4 Калорійність на 100 грамів: 590

Сирий арахіс потрібно підсмажити в духовці. Для цього розігрійте її до 180 градусів, деко застеліть шаром пергаменту для випікання.





Арахіс / Фото 1000 меню

Рівномірно розкладіть арахіс на деко та відправте в духовку. Кожні 5 хвилин діставайте деко з духовки та перемішуйте арахіс. Повторюйте цей процес протягом 20 – 25 хвилин. Охолодіть готовий арахіс. Для приготування арахісової пасти вам потрібен потужний блендер. Висипте арахіс в чашу блендера та подрібнюйте його до пастоподібного стану. Цей процес займе у вас близько 10 хвилин.





Приготування арахісової пасти / Фото Їжа

У готову пасту додайте солі на ваш смак та перемішайте масу. Смачного!

– 500 г арахісу;– сіль на ваш смак.

Щоб приготувати пасту з різноманітними додатками повторіть процес приготування самої арахісової пасти та наприкінці додайте до неї мед, розтоплений шоколад, кокосову стружку або ваніль.