Три рецепти ароматних соусів до м'яса: з йогуртом та огірком, томатний, банановий
9 липня 2021 , 12:27Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Як зробити будь-яку страву з м'ясом соковитою – додати соус. Ми підготували для вас три прості рецепти, які ви можете приготувати вдома.
Соуси надають страві апетитний вигляд, новий аромат та вишуканий смак. Це – чудова альтернатива майонезу та магазинним соусам. Їх можна подавати до страв з м'яса, птиці.
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У сезон овочів можна експериментувати та готувати різноманітні соуси. До вашої уваги – томатний соус зі свіжих томатів з ароматною кінзою, білий з йогуртом та свіжими огірками та ніжний банановий.
Соус з йогуртом та огірками/ Фото Freepik
Білий соус зі свіжих огірків
- Час: 15 хвилин
– 150 грамів огірків;
– 200 грамів натурального йогурту;
– 15 грамів м'яти;
– 1 чайна ложка лимонної цедри;
– перець;
– сіль.
- Огірки ретельно помийте, почистіть від шкірки, натріть на грубій терці.
- М'яту помийте, подрібніть ножем.
- У мисці з'єднайте огірки з м'ятою, додайте йогурт, сіль, перець, лимонну цедру. Перемішайте до однорідної консистенції.
Банановий соус/ Фото Freepik
Банановий соус
- Час: 20 – 25 хвилин
– 1 цибуля;
– 2 банани;
– 1/4 чайної ложки куркуми;
– 5 грамів імбиру;
– 1/4 перцю чилі;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– 1 чайна ложка соєвого соусу;
– 1 столова ложка винного оцту.
- Банани почистіть від шкірки, викладіть у миску, розімніть виделкою, додайте куркуму, винний оцет, соєвий соус, перемішайте.
- Імбир почистіть від шкірки, натріть на грубій тертці.
- Цибулю почистіть, наріжте кубиками.
- У каструлі з оливковою олією, викладіть перець, цибулю, імбир. Готуйте на середньому вогні протягом 5 –7 хвилин. Далі – зменште вогонь, додайте бананове пюре, тушкуйте протягом 15 – 20 хвилин до готовності.
- Зніміть з вогню, викладіть у чашу блендера, подрібніть до однорідної консистенції. Викладіть у тарілку.
Томатний соус/ Фото Unsplash
Томатний соус з кінзою
- Час: 40 хвилин
– 500 грамів томатів;
– 1 солодкий перець;
– 30 мілілітрів оливкової олії;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– кінза;
– перець;
– сіль.
- Томати помийте, почистіть від шкірки, наріжте кубиками, викладіть у каструлю, доведіть до кипіння, тушкуйте протягом 30 – 40 хвилин, додайте сіль, перець.
- Часник почистіть, подрібніть ножем.
- Солодкий перець помийте, почистіть від кісточок, наріжте скибочками.
- Кінзу помийте.
- У чашу блендера викладіть кінзу, часник, перець, подрібніть до однорідної консистенції, викладіть у каструлю з томатами, додайте оливкову олію, перемішайте.
- Готовий соус викладіть у тарілку. Смачного!