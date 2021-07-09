Три рецепти ароматних соусів до м'яса: з йогуртом та огірком, томатний, банановий

9 липня 2021 , 12:27
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Джерело:

24 канал

Як зробити будь-яку страву з м'ясом соковитою – додати соус. Ми підготували для вас три прості рецепти, які ви можете приготувати вдома.

Соуси надають страві апетитний вигляд, новий аромат та вишуканий смак. Це – чудова альтернатива майонезу та магазинним соусам. Їх можна подавати до страв з м'яса, птиці.

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У сезон овочів можна експериментувати та готувати різноманітні соуси. До вашої уваги – томатний соус зі свіжих томатів з ароматною кінзою, білий з йогуртом та свіжими огірками та ніжний банановий.

Соус з йогуртом та огірками/ Фото Freepik

Білий соус зі свіжих огірків

  • Час: 15 хвилин
Інгредієнти:
– 150 грамів огірків;
– 200 грамів натурального йогурту;
– 15 грамів м'яти;
– 1 чайна ложка лимонної цедри;
– перець;
– сіль.
  1. Огірки ретельно помийте, почистіть від шкірки, натріть на грубій терці.
  2. М'яту помийте, подрібніть ножем.
  3. У мисці з'єднайте огірки з м'ятою, додайте йогурт, сіль, перець, лимонну цедру. Перемішайте до однорідної консистенції.

Банановий соус/ Фото Freepik

Банановий соус

  • Час: 20 – 25 хвилин
Інгредієнти:
– 1 цибуля;
– 2 банани;
– 1/4 чайної ложки куркуми;
– 5 грамів імбиру;
– 1/4 перцю чилі;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– 1 чайна ложка соєвого соусу;
– 1 столова ложка винного оцту.
  1. Банани почистіть від шкірки, викладіть у миску, розімніть виделкою, додайте куркуму, винний оцет, соєвий соус, перемішайте.
  2. Імбир почистіть від шкірки, натріть на грубій тертці.
  3. Цибулю почистіть, наріжте кубиками.
  4. У каструлі з оливковою олією, викладіть перець, цибулю, імбир. Готуйте на середньому вогні протягом 5 –7 хвилин. Далі – зменште вогонь, додайте бананове пюре, тушкуйте протягом 15 – 20 хвилин до готовності.
  5. Зніміть з вогню, викладіть у чашу блендера, подрібніть до однорідної консистенції. Викладіть у тарілку.

Томатний соус/ Фото Unsplash

Томатний соус з кінзою

  • Час: 40 хвилин
Інгредієнти:
– 500 грамів томатів;
– 1 солодкий перець;
– 30 мілілітрів оливкової олії;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– кінза;
– перець;
– сіль.
  1. Томати помийте, почистіть від шкірки, наріжте кубиками, викладіть у каструлю, доведіть до кипіння, тушкуйте протягом 30 – 40 хвилин, додайте сіль, перець.
  2. Часник почистіть, подрібніть ножем.
  3. Солодкий перець помийте, почистіть від кісточок, наріжте скибочками.
  4. Кінзу помийте.
  5. У чашу блендера викладіть кінзу, часник, перець, подрібніть до однорідної консистенції, викладіть у каструлю з томатами, додайте оливкову олію, перемішайте.
  6. Готовий соус викладіть у тарілку. Смачного!
Автор: Євгенія Тугушева