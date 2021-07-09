Три рецепти ароматних соусів до м'яса: з йогуртом та огірком, томатний, банановий

Як зробити будь-яку страву з м'ясом соковитою – додати соус. Ми підготували для вас три прості рецепти, які ви можете приготувати вдома.

Соуси надають страві апетитний вигляд, новий аромат та вишуканий смак. Це – чудова альтернатива майонезу та магазинним соусам. Їх можна подавати до страв з м'яса, птиці.

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У сезон овочів можна експериментувати та готувати різноманітні соуси. До вашої уваги – томатний соус зі свіжих томатів з ароматною кінзою, білий з йогуртом та свіжими огірками та ніжний банановий.

Соус з йогуртом та огірками/ Фото Freepik

Білий соус зі свіжих огірків

Час: 15 хвилин

Огірки ретельно помийте, почистіть від шкірки, натріть на грубій терці. М'яту помийте, подрібніть ножем. У мисці з'єднайте огірки з м'ятою, додайте йогурт, сіль, перець, лимонну цедру. Перемішайте до однорідної консистенції.

– 150 грамів огірків;– 200 грамів натурального йогурту;– 15 грамів м'яти;– 1 чайна ложка лимонної цедри;– перець;– сіль.

Банановий соус/ Фото Freepik

Банановий соус

Час: 20 – 25 хвилин

Банани почистіть від шкірки, викладіть у миску, розімніть виделкою, додайте куркуму, винний оцет, соєвий соус, перемішайте. Імбир почистіть від шкірки, натріть на грубій тертці. Цибулю почистіть, наріжте кубиками. У каструлі з оливковою олією, викладіть перець, цибулю, імбир. Готуйте на середньому вогні протягом 5 –7 хвилин. Далі – зменште вогонь, додайте бананове пюре, тушкуйте протягом 15 – 20 хвилин до готовності. Зніміть з вогню, викладіть у чашу блендера, подрібніть до однорідної консистенції. Викладіть у тарілку.

– 1 цибуля;– 2 банани;– 1/4 чайної ложки куркуми;– 5 грамів імбиру;– 1/4 перцю чилі;– 1 столова ложка оливкової олії;– 1 чайна ложка соєвого соусу;– 1 столова ложка винного оцту.

Томатний соус/ Фото Unsplash

Томатний соус з кінзою

Час: 40 хвилин

Томати помийте, почистіть від шкірки, наріжте кубиками, викладіть у каструлю, доведіть до кипіння, тушкуйте протягом 30 – 40 хвилин, додайте сіль, перець. Часник почистіть, подрібніть ножем. Солодкий перець помийте, почистіть від кісточок, наріжте скибочками. Кінзу помийте. У чашу блендера викладіть кінзу, часник, перець, подрібніть до однорідної консистенції, викладіть у каструлю з томатами, додайте оливкову олію, перемішайте. Готовий соус викладіть у тарілку. Смачного!

– 500 грамів томатів;– 1 солодкий перець;– 30 мілілітрів оливкової олії;– 2 – 3 зубчики часнику;– кінза;– перець;– сіль.