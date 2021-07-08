Ароматний тарт татен – пиріг із персиками, рецепт якого захоче випробувати кожен

Відома кулінарна експертка Тетяна Литвинова поділилась із шанувальниками рецептом тарт татена. Цей пиріг з персиками захочеться приготувати кожному!

Десерт тарт татен – це перевернутий пиріг з фруктами (зазвичай яблуками), які необхідно карамелізувати у вершковому маслі з цукром до випікання пирога.

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Історія створення тарт татена

Перший пиріг тарт татен був створений у 1880 році у готелі міста Ламотт-Беврон. Власницями закладу були сестри Татен – Стефані й Кароліна. Одного дня Стефані готувала для відвідувачів традиційний яблучний пиріг, але, мабуть, через втому переплутала і поклала тісто зверху яблук. З цього і бере початок багатовікова історія тарт татена.

Тетяна Литвинова розкрила секрети, як правильно приготувати пиріг, щоб він був соковитим. Для тіста використовують вершкове масло кімнатної температури з додаванням яєць, борошна та ванільного цукру. Окрім цього, рекомендується брати для приготування будь-які сезонні фрукти та ягоди.

Рецепт пирога з персиками

Час: 1 – 2 години

1 – 2 години Порції: 4 – 8

4 – 8 Калорійність на 100 грамів: 149 ккал

Персики помийте, почистіть від кісточок, наріжте скибочками. Далі фрукти викладіть на пательню, додайте 2 столові ложки цукру та води, залиште на 15 – 20 хвилин до повного розтанення цукру та карамелізації.

– 700 грамів персиків;– 120 грамів борошна;– 2 яйця;– 125 грамів вершкового масла 82%;– 200 грамів цукру;– 8 грамів розпушувача;– 10 грамів ванільного цукру;– 2 – 3 столові ложки води.

Процес приготування тіста / Скриншот з відео

Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок, додайте розпушувач, перемішайте. У миску викладіть вершкове масло кімнатної температури, додайте цукор, збийте міксером. Після цього додайте яйця, ванільний цукор, борошно, перемішайте до однорідної консистенції. Силіковану форму вистеліть пергаментом, викладіть тушковані персики, зверху викладіть тісто.

Карамелізовані персики/ Скриншот з відео

Розігрійте духовку до температури 150 градусів, відправте запікатись протягом 50 хвилин. Дістаньте пиріг з духовки, залиште для охолодження, відправте у холодильник на кілька годин, переверніть пиріг. Викладіть готовий тарт татен на тарілку, розділіть на порції. Смачного!

Рецепт пирога з персиками від Тані Литвинової у відео: