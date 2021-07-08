Ароматний тарт татен – пиріг із персиками, рецепт якого захоче випробувати кожен
Джерело:ютуб Тетяни Литвинової
Відома кулінарна експертка Тетяна Литвинова поділилась із шанувальниками рецептом тарт татена. Цей пиріг з персиками захочеться приготувати кожному!
Десерт тарт татен – це перевернутий пиріг з фруктами (зазвичай яблуками), які необхідно карамелізувати у вершковому маслі з цукром до випікання пирога.
Читайте також 10 порад, як прищепити дитині любов до здорової їжі
Історія створення тарт татена
Перший пиріг тарт татен був створений у 1880 році у готелі міста Ламотт-Беврон. Власницями закладу були сестри Татен – Стефані й Кароліна. Одного дня Стефані готувала для відвідувачів традиційний яблучний пиріг, але, мабуть, через втому переплутала і поклала тісто зверху яблук. З цього і бере початок багатовікова історія тарт татена.
Тетяна Литвинова розкрила секрети, як правильно приготувати пиріг, щоб він був соковитим. Для тіста використовують вершкове масло кімнатної температури з додаванням яєць, борошна та ванільного цукру. Окрім цього, рекомендується брати для приготування будь-які сезонні фрукти та ягоди.
Рецепт пирога з персиками
- Час: 1 – 2 години
- Порції: 4 – 8
- Калорійність на 100 грамів: 149 ккал
– 700 грамів персиків;
– 120 грамів борошна;
– 2 яйця;
– 125 грамів вершкового масла 82%;
– 200 грамів цукру;
– 8 грамів розпушувача;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 2 – 3 столові ложки води.
- Персики помийте, почистіть від кісточок, наріжте скибочками.
- Далі фрукти викладіть на пательню, додайте 2 столові ложки цукру та води, залиште на 15 – 20 хвилин до повного розтанення цукру та карамелізації.
Процес приготування тіста / Скриншот з відео
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок, додайте розпушувач, перемішайте.
- У миску викладіть вершкове масло кімнатної температури, додайте цукор, збийте міксером. Після цього додайте яйця, ванільний цукор, борошно, перемішайте до однорідної консистенції.
- Силіковану форму вистеліть пергаментом, викладіть тушковані персики, зверху викладіть тісто.
Карамелізовані персики/ Скриншот з відео
- Розігрійте духовку до температури 150 градусів, відправте запікатись протягом 50 хвилин.
- Дістаньте пиріг з духовки, залиште для охолодження, відправте у холодильник на кілька годин, переверніть пиріг. Викладіть готовий тарт татен на тарілку, розділіть на порції. Смачного!
Рецепт пирога з персиками від Тані Литвинової у відео: