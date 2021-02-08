Кухні народів світу – Азія: про найпопулярніші страви країни розповідає Ліза Глінська

Єлизавета Глінська полюбляє нові смаки та подорожі, адже тільки у рідній країні страви можна відчути справжній смак та оригінальність національної кухні. Сьогодні шеф-кондитер познайомить нас з азійською кухнею.

Ліза Глінська – шеф-кондитер, авторка кулінарних книг та в минулому суддя кулінарного проєкту "Мастер Шеф" поділилася своїми знаннями з азійської кухні.

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Азійська їжа характеризується яскравими та гострими смаками, вона багата на овочі та різноманітні спеції. А ще, як виявилось, в Азії полюбляють перші страви. Майже у кожному регіоні є свій традиційний суп.

Талі

Талі – традиційна їжа в Індії

Національна страва Індії, яка складається із рису, тушкованих овочів, сочевичної юшки, йогурту та паляниці. Ліза Глінська зазначила, що талі більше схожа не на страву, а на повноцінний обід.

Том ям

Смачний суп Том ям

Популярний суп в Таїланді: гострий, з додаванням овочів, грибів, креветок, м'яса та рису.

Фо

Якщо ви будете у В'єтнамі – обов'язково спробуйте суп Фо. Це м'ясний суп із додаванням скляної локшини, соєвих паростків та зелені. Зазвичай його готують з курки або яловичини.

Каррі

Пряний та досить густий суп можна спробувати в Індії або Камбоджі. Традиційно Каррі готують з м'яса, картоплі, моркви та інших овочів. У суп додають багато спецій, якій й роблять його надзвичайно смачним та оригінальним.

Рамен

Суп Рамен

Ліза Глінська стверджує, що це насамперед суп японської кухні, хоч китайці так корейці також готують його та вважають "своїм". Надзвичайно простий та ситний суп з пшеничної локшини, м'ясом або грибами, овочами, яйцем – різновиду цього супу безліч.

Амок

У Камбоджі окрім Каррі також вартує спробувати амок – дрібно нарізані шматочки м'яса або риби в кокосовому молоці, які запікають у спеціях.

Палак панір

Це традиційна страва індійської кухні. Вона складається з двох головних інгредієнтів: шпинату – це палак, та сиру – панір. Шматочки домашнього сиру готують у шпинатному соусі та заправляють гострими спеціями.

Рис в ананасі

Розсипний рис з овочами, арахісом, м'ясом та спеціями, і всі ці інгредієнти подають в ананасі.

Спрінг-роли

Овочеві спрінг-роли

Ці смаколики готують, як у Лаосі, так і у В'єтнамі. Спрінг-роли – це роли з начинкою із м'яса, риби або овочів, котрі замотують у рисовий папір та запікають.

"Биті" огірки

Тут все досить просто: "биті" огірки традиційна страва в Китаї. Щоб приготувати цю закуску, огірки спочатку відбивають, а далі маринують.