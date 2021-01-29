Кухні народів світу – Аргентина: про найпопулярніші страви країни розповідає Ліза Глінська
Емпанадас, пучеро, аргентинський стейк – все це традиційні страви Аргентини, про які детальніше нам розповість Єлизавета Глінська.
Джерело: інстаграм Лізи Глінської
Про найпопулярніші страви Аргентинської кухні розповідає українська кондитерка та суддя 1 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" Єлизавета Глінська.
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Аргентинська кухня досить проста та без зайвого пафосу, але своєю чергою надзвичайно смачна! Страви цієї кухні переважно готують зі свіжого м'яса, також популярними продуктами в Аргентині є картопля, кукурудза, помідори, риба та морепродукти.
Аргентинський стейк
Аргентинський стейк вважається один з найкращих у світі та готують його зазвичай з яловичини. Існує кілька видів цієї страви, насамперед використовують різні частини м'яса, готують його без жиру або з ним, також можуть подавати надто великі шматки, а можуть взагалі маленькі. Все залежить від смаку шеф-кухаря та гостя.
Аргентинський стейк/Стейк і гриль
Матамбре
Матамбре – це рулет зі стейка. Принцип приготування цієї страви такий: беруть тоненький шматочок стейку, приправляють різноманітними спеціями, а далі загортають в нього цілі відварені яйця, сир, моркву та перець. Кухар обсмажує м'ясний рулет на вугіллі або в печі.
В Аргентині досить поширене приготування різноманітних страв на вугіллі, у них навіть є спеціальні мангали.
Асадо – саме так називають аргентинці смажене м'ясо на вугіллі, й байдуже чи це стейк, чи реберця або ковбаски.
З курятини в Аргентині готують надзвичайно смачні відбивні по-міланськи – міланеса. Зрідка зустрічають варіанти з яловичини чи свинини. Міланеса – тоненька відбивна в клярі та паніруванні.
Щодо рибних страв, Ліза Глінська радить обов'язково скуштувати рибу фаршировану морепродуктами.
Пучеро
Пучеро – аргентинський суп, за консистенцію він чимось схожий на щось середнє між рагу та ріденьким супом. В пучеро додають картоплю, моркву, кукурудзу, стручкову фасолю та цибулю й багато спецій.
Пучеро/Еда.ру
Локро
Локро – аргентинський суп, але його готують з особливого сорту картоплі, який росте тільки у цьому регіоні. Ліза Глінська запевняє, що він більше схожий на рагу ніж на традиційний суп, в нього додають тушковану свинину, картоплю та кукурудзу.
У Аргентині готують ньоккі з картоплі, хоч ця страва вважається італійською. У Аргентині їх подають зі смаженим м'ясом, а іноді просто з базиліком та томатним соусом.
Найсмачніша аргентинська вулична їжа – це без сумнівів емпанадос. Пиріжки, котрі смажать в киплячій олії. Начинкою для емпанадас можуть бути різні: картопля, м'ясо, горох, креветки, шпинат з куркою, оливки та сир з шинкою.
Емпанадос/bonappetit
Десерт альфахорес
Найпопулярнішим десертом в Аргентині вважають альфахорес. Це печиво-сендвіч з пісочного тіста та вершковими прошарками.
Джерело: Глінська Ліза
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