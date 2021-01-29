Емпанадас, пучеро, аргентинський стейк – все це традиційні страви Аргентини, про які детальніше нам розповість Єлизавета Глінська.

Джерело: інстаграм Лізи Глінської

Про найпопулярніші страви Аргентинської кухні розповідає українська кондитерка та суддя 1 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" Єлизавета Глінська.

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Аргентинська кухня досить проста та без зайвого пафосу, але своєю чергою надзвичайно смачна! Страви цієї кухні переважно готують зі свіжого м'яса, також популярними продуктами в Аргентині є картопля, кукурудза, помідори, риба та морепродукти.

Аргентинський стейк

Аргентинський стейк вважається один з найкращих у світі та готують його зазвичай з яловичини. Існує кілька видів цієї страви, насамперед використовують різні частини м'яса, готують його без жиру або з ним, також можуть подавати надто великі шматки, а можуть взагалі маленькі. Все залежить від смаку шеф-кухаря та гостя.

Аргентинський стейк/Стейк і гриль

Матамбре

Матамбре – це рулет зі стейка. Принцип приготування цієї страви такий: беруть тоненький шматочок стейку, приправляють різноманітними спеціями, а далі загортають в нього цілі відварені яйця, сир, моркву та перець. Кухар обсмажує м'ясний рулет на вугіллі або в печі.

В Аргентині досить поширене приготування різноманітних страв на вугіллі, у них навіть є спеціальні мангали.

Асадо – саме так називають аргентинці смажене м'ясо на вугіллі, й байдуже чи це стейк, чи реберця або ковбаски.

З курятини в Аргентині готують надзвичайно смачні відбивні по-міланськи – міланеса. Зрідка зустрічають варіанти з яловичини чи свинини. Міланеса – тоненька відбивна в клярі та паніруванні.

Щодо рибних страв, Ліза Глінська радить обов'язково скуштувати рибу фаршировану морепродуктами.

Пучеро

Пучеро – аргентинський суп, за консистенцію він чимось схожий на щось середнє між рагу та ріденьким супом. В пучеро додають картоплю, моркву, кукурудзу, стручкову фасолю та цибулю й багато спецій.

Пучеро/Еда.ру

Локро

Локро – аргентинський суп, але його готують з особливого сорту картоплі, який росте тільки у цьому регіоні. Ліза Глінська запевняє, що він більше схожий на рагу ніж на традиційний суп, в нього додають тушковану свинину, картоплю та кукурудзу.

У Аргентині готують ньоккі з картоплі, хоч ця страва вважається італійською. У Аргентині їх подають зі смаженим м'ясом, а іноді просто з базиліком та томатним соусом.

Найсмачніша аргентинська вулична їжа – це без сумнівів емпанадос. Пиріжки, котрі смажать в киплячій олії. Начинкою для емпанадас можуть бути різні: картопля, м'ясо, горох, креветки, шпинат з куркою, оливки та сир з шинкою.

Емпанадос/bonappetit

Десерт альфахорес

Найпопулярнішим десертом в Аргентині вважають альфахорес. Це печиво-сендвіч з пісочного тіста та вершковими прошарками.