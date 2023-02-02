Бабак обрав буряк: добірка страв, які точно порекомендує український віщун
Джерело:24 канал
Бабаки здатні віщувати не лише погоду, хоча найбільш популярні їхні передбачення стосуються саме цієї царини. Втім, цікаві новини вони принесли і для кулінарів.
Бабак Тимко 2 лютого 2023 року спрогнозував, що тепло в Україні настане через 1,5 місяця, проте це не єдине його передбачення. Ще одним його завданням було вирішити, що варто вживати українцям для міцного здоров’я – Тимко обрав буряк.
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Квашений буряк
Чистий, очищений буряк з обраними додатками (наприклад, лавровий лист, часник, імбир, чорний перець, зерна гірчиці) залийте водою з сіллю і закрийте в банку. Буряки та вода мають бути в однаковому співвідношенні. Раз у день знімайте утворену піну і все – через кілька днів ваш буряк готовий. Найкраще подавати його до столу з м'яким сиром.
Як запекти буряк у духовці
Спочатку ретельно вимийте та висушіть буряк. Помістіть овочі у форму для запікання і накрийте кришкою – завдяки цьому час запікання буде коротшим. Дрібний буряк буде готовий приблизно через годину, а великий приблизно через 2 години. Буряк, запечений в жаростійкому посуді, зберігає смак і аромат.
Сік з буряка
Для приготування такого соку знадобиться 4 дрібних буряки, 2 великих яблука, 1 столова ложка лимонного соку та 2 склянки води. Очистіть буряк і яблука. Видаліть плодоніжки з яблук та помісіть продукти в соковижималку. Також можна скористатися блендером.
До отриманого соку додайте воду і сік лимона. Ви можете регулювати інтенсивність смаку та густоту за допомогою кількості води. Цей сік стане чудовим доповненням до сніданку. Збагатити його смак можна коренем імбиру.
Бурякові чипси
Візьміть буряк, сіль та оливкову олію. Буряк помийте, очистіть і наріжте тонкими скибочками. Помістіть скибочки в миску, скропіть оливковою олією і перемішайте. Деко вистеліть папером для випічки. Скибочки буряка викладіть на деко, посоліть і поставте в розігріту до 200 градусів духовку. За бажанням можна додати улюблені спеції.
Випікайте приблизно 15 хвилин, потім переверніть скибочки і покладіть їх у духовку ще на 15 хвилин.