Баклажани на смак, як гриби, або як приготувати закуску до хліба на щодень
24 серпня 2023, 13:14Читать новость на русском
Джерело:Готуємо з Юлією
Щодня ми готуємо бутерброди на сніданок, чи на перекус з сиром, ковбасою. Ми пропонуємо спробувати відмінну закуску з баклажанів, до якої вже не потрібно жодних інших додатків.
Баклажани на смак, як гриби часто подають саме з хлібом. Вони й справді смакують наче тушковані гриби в сметані. Якщо ви недолюблюєте баклажани в стравах, тут ця закуска стане улюбленою.
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Рецепт закуски з баклажанів
- Час: 40 хвилин
– баклажани;
– вершки або сметана;
– часник;
– ріпчаста цибуля.
Приготування:
- Нарізаємо очищену цибулю кубиками. Обсмажуємо цибульку до золотистого кольору на розігрітій сковорідці з олією.
- Додаємо очищені та нарізані довільними шматочками баклажани і обсмажуємо разом з цибулею.
- Коли вони будуть готові, додаємо вершки або сметану і тушкуємо далі.
- Вкінці натираємо часник та додаємо дрібно нарізану зелень.
- Подаємо разом з хрумким хлібом чи на брускетах.
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