Баклажани на смак, як гриби, або як приготувати закуску до хліба на щодень

24 серпня 2023, 13:14
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Готуємо з Юлією

Щодня ми готуємо бутерброди на сніданок, чи на перекус з сиром, ковбасою. Ми пропонуємо спробувати відмінну закуску з баклажанів, до якої вже не потрібно жодних інших додатків.

Баклажани на смак, як гриби часто подають саме з хлібом. Вони й справді смакують наче тушковані гриби в сметані. Якщо ви недолюблюєте баклажани в стравах, тут ця закуска стане улюбленою.

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Рецепт закуски з баклажанів

  • Час: 40 хвилин
Інгредієнти:
 – баклажани;
 – вершки або сметана;
 – часник;
 – ріпчаста цибуля.

Приготування:

  • Нарізаємо очищену цибулю кубиками. Обсмажуємо цибульку до золотистого кольору на розігрітій сковорідці з олією.
  • Додаємо очищені та нарізані довільними шматочками баклажани і обсмажуємо разом з цибулею.
  • Коли вони будуть готові, додаємо вершки або сметану і тушкуємо далі.
  • Вкінці натираємо часник та додаємо дрібно нарізану зелень.
  • Подаємо разом з хрумким хлібом чи на брускетах.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак