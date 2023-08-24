Баклажани на смак, як гриби, або як приготувати закуску до хліба на щодень

Щодня ми готуємо бутерброди на сніданок, чи на перекус з сиром, ковбасою. Ми пропонуємо спробувати відмінну закуску з баклажанів, до якої вже не потрібно жодних інших додатків.

Баклажани на смак, як гриби часто подають саме з хлібом. Вони й справді смакують наче тушковані гриби в сметані. Якщо ви недолюблюєте баклажани в стравах, тут ця закуска стане улюбленою.

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Рецепт закуски з баклажанів

Час: 40 хвилин

– баклажани;– вершки або сметана;– часник;– ріпчаста цибуля.

Приготування:

Нарізаємо очищену цибулю кубиками. Обсмажуємо цибульку до золотистого кольору на розігрітій сковорідці з олією.

Додаємо очищені та нарізані довільними шматочками баклажани і обсмажуємо разом з цибулею.

Коли вони будуть готові, додаємо вершки або сметану і тушкуємо далі.

Вкінці натираємо часник та додаємо дрібно нарізану зелень.

Подаємо разом з хрумким хлібом чи на брускетах.

Смачного!

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