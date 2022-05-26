Баклажани в соусі з тунця: рецепт літнього гарніру на італійський лад

Простий рецепт, але з балансом свіжих літніх смаків. Залежно від кількості страви, її можна запропонувати як закуску, або як легку другу страву.

Баклажани – універсальний овоч. З них можна приготувати будь-яку страву: рулети з помідорами та часником, начинити їх горіховою начинкою, або сирною. Це ми не говоримо вже про класичні страви такі як: рататуй, паста алла норма чи мусака.

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За цим рецептом можна приготувати закуску не тільки з баклажанів. Використайте інші овочі: кабачки, цукіні. Смак буде неперевершеним з будь-яким з перелічених овочів. Подавайте страву як самостійну закуску, або гарнір до м'яса чи риби.

Якщо ви плануєте приймати гостей: приготуйте баклажани з соусом на одному великому тарелі, всередині якого викладіть соусницю з ніжною мачанкою. Також для заправки страви можна використовувати будь-який соус, що який є в холодильнику, або ваш улюблений: айолі, цезар, наполітана.

Ідеальні баклажани для цього рецепту — круглі та фіолетові сорти. Якщо ви хочете зробити соус з тунця ще легшим, виберіть білий або грецький йогурт. Зверніть увагу на якість овочів: вони повинні бути достиглими, цілими без ушкоджень та бажано купувати їх в сезон, щоб не отруїтися шкідливими нітратами, які часто додають недоброчесні фермери.

Рецепт баклажанів в соусі з тунця

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 4

– 2 баклажани;– 150 грамів сиру рікота;– 1 банка тунця в олії;– ріпчаста або зелена цибуля.

Приготування:

Ретельно помийте баклажани, наріжте їх кільцями товщиною 5 міліметрів.

Розігрійте сковорідку з антипригарним покриттям та обсмажте на ній баклажани: 2 хвилини з кожного боку буде достатньо.

Злийте тунець з олії і дрібно наріжте та змішайте його з сиром рікота. Присмачте сіллю та перемішайте.

Подрібніть цибулю і додайте її до соусу з тунця.

Викладіть баклажани, розкладені на окремих тарілках, з порцією соусу в окремий посуд, щоб їх занурити.

Смачного!