Що потрібно знати про банани: користь, шкода та калорійність

Банани – смачні, поживні фрукти, що забезпечують енергією та покращують настрій. У матеріалі SmachnoNews ми розповімо про корисні властивості та калорійність бананів.

Один з найпопулярніших фруктів у світі – банани, які містять безліч корисних вітамінів, мінералів та поживних речовин для організму.

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– користь фруктів

Натуральний цукор, що міститься у бананах забезпечує організм енергією. До складу бананів входить триптофан, що перетворюється у серотонін і допомагає підвищити настрій та заспокоїти нервову систему, знизити стрес.

Завдяки вмісту заліза та вітамінів B6, C, E допомагають підвищити гемоглобін у крові. Вміст калію покращує роботу серцево-судинної системи.

Калорійність бананів/ Фото unsplash.com

– калорійність бананів

Банани висококалорійні. В 100 грамах бананів міститься 88 калорій. Не варто зовсім виключати зі свого раціону, але помірне вживання фруктів забезпечить користь вашому організму.

Шкода бананів/ Фото unsplash.com

– шкода фруктів

Фрукти привозять з тропічних країн, які можуть викликати алергічну реакцію, тому усім схильним до алергії варто утриматись від вживання.

Банани містять багато цукру, тому не можна вживати при цукровому діабеті. Небажано вживання бананів для осіб з підвищеним згортанням крові, банани збільшують в’язкість крові та згущення крові. Слід утримуватися особам з проблемами шлунково-кишкового тракту, бо банани можуть викликати здуття.

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Млинці з бананами/ Фото unsplash.com

– гастрономічне застосування

Банани використовують для приготування супів, десертів, пудингів, випічки, фруктових салатів, смузі та корисних сніданків.