Сезонні продукти лютого: чим краще харчуватись зимою
Smachno News підготував для вас список сезонних продуктів лютого, які ви з легкістю можете знайти на прилавках магазинів та супермаркетів та ще й за помірною ціною.
Джерело: 24 канал
Апельсини, мандарини, грейпфрути, лимони – сезонні фрукти лютого, щодо овочів, то другий зимовий місяць може нас порадувати декількома різновидами капусти та коренеплодами.
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Дієтологи стверджують, що найкраще харчуватися сезонними продуктами, а не купувати тепличні несезонні смаколики.
Сезонні продукти лютого або що ж їсти зимою
– цикорій салатний
З цикорію салатного можна приготувати смачні та свіжі салати на обід або вечерю просто порвавши листя руками.
Цикорій салатний
– червона капуста
З червоної капусти виходять смачні салати, якщо додати до неї сметанку або домашній майонез та трішки зеленого горошку.
Червона капуста
– брюссельська капуста
Найкраще цей продукт смакує з вершками та панірувальними сухарями обсмаженими на сковорідці. Також із брюссельської капусти виходять смачні овочеві супи.
Брюссельська капуста
– білокачанна капуста
З білокачанної капусти готують голубці, додають її у борщ або тушкують з м'ясом.
Білокачанна капуста
– цибуля шалот
Приготуйте з цибулі шалот засмажку до м'яса, цибулевий суп або наріжте до овочевого салату.
Цибуля шалот
– пастернак
Знаний коренеплід, який частенько недооцінюють. Приготуйте з нього та картоплі пюре, тушкуйте з іншими овочами або додавайте в салати – ви будете вражені чудовим поєднанням смаків у стравах.
Пастернак
– грейпфрути
З цього кисло-солодкого фрукта теж можна готувати салати, як фруктові, так і до обіднього столу.
Грейпфрути
– мандарини
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Солодкі мандарини додають у свіжі салати, фруктові салати та торти.
Мандарини Клементин
– апельсини
Апельсини використовують як у маринадах для птиці, начиняють ними качку, готують салати та навіть роблять цукати з їхньої шкірки.
Апельсини
– лимони
Лимони частенько використовують для маринаду, як соус до салатів, випікають тарти або просто додають у чай.
Лимони
– гливи
Найкраще смакують у підливі або маринованими. Вправні господині готують з них пироги та додають у салати після термічної обробки.
Гливи
Джерело: SmachnoNews
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