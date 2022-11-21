Запечені банани в тісті разом із шоколадом або горіховою пастою – це швидкий та смачний рецепт солодкого десерту, який ви приготуєте за лічені хвилини.
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Вони підійдуть як для солодкого сніданку, так і до солодкого столу. У приготуванні солодких бананів в тісті залучайте дітей та перетворіть все в цікаву гру.
Рецепт бананів в шоколаді
- Час: 15 хвилин
Приготування:
- Розріжте очищені банани навпіл та за допомогою ложки вийміть серединку.
- Викладіть у неї шматочки шоколаду або шоколадної пасти.
- Розкачане листкове тісто розріжте на довгі тонкі смуги. Загорніть банан в тісто та змастіть яйцем.
- Відправте банани в тісті в духовку розігріту до 180 – 190 градусів та випікайте до готовності тіста (10 – 12 хвилин).
- Готові банани вийміть з духовки, полийте розтопленим шоколадом та притрусіть цукровою пудрою. Смачного!