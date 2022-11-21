Запечені банани в тісті разом із шоколадом або горіховою пастою – це швидкий та смачний рецепт солодкого десерту, який ви приготуєте за лічені хвилини.

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Вони підійдуть як для солодкого сніданку, так і до солодкого столу. У приготуванні солодких бананів в тісті залучайте дітей та перетворіть все в цікаву гру.

Рецепт бананів в шоколаді

Час: 15 хвилин

Інгредієнти:

– банани;

– шоколад або шоколадна паста;

– листкове тісто;

– куряче яйце;

– цукрова пудра.

Приготування:

Розріжте очищені банани навпіл та за допомогою ложки вийміть серединку.

Викладіть у неї шматочки шоколаду або шоколадної пасти.