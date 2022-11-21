Запеченные бананы в тесте вместе с шоколадом или ореховой пастой – это быстрый вкусный рецепт сладкого десерта, который вы приготовите за считанные минуты.

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Они подойдут как для сладкого завтрака, так и для сладкого стола. В приготовлении сладких бананов в тесте привлекайте детей и превратите все в интересную игру.

Рецепт бананов в шоколаде

  • Время: 15 минут

Приготовление:

  • Разрежьте очищенные бананы пополам и извлеките серединку с помощью ложки.
  • Выложите в нее кусочки шоколада или шоколадной пасты.
  • Раскатанное слоеное тесто разрежьте на длинные тонкие полосы. Заверните банан в тесто и смажьте яйцом.
  • Отправьте бананы в тесте в духовку разогретую до 180-190 градусов и выпекайте до готовности теста (10-12 минут).
  • Готовые бананы извлеките из духовки, полейте растопленным шоколадом и посыпайте сахарной пудрой. Приятного тебе аппетита!