Запеченные бананы в тесте вместе с шоколадом или ореховой пастой – это быстрый вкусный рецепт сладкого десерта, который вы приготовите за считанные минуты.
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Они подойдут как для сладкого завтрака, так и для сладкого стола. В приготовлении сладких бананов в тесте привлекайте детей и превратите все в интересную игру.
Рецепт бананов в шоколаде
- Время: 15 минут
Приготовление:
- Разрежьте очищенные бананы пополам и извлеките серединку с помощью ложки.
- Выложите в нее кусочки шоколада или шоколадной пасты.
- Раскатанное слоеное тесто разрежьте на длинные тонкие полосы. Заверните банан в тесто и смажьте яйцом.
- Отправьте бананы в тесте в духовку разогретую до 180-190 градусов и выпекайте до готовности теста (10-12 минут).
- Готовые бананы извлеките из духовки, полейте растопленным шоколадом и посыпайте сахарной пудрой. Приятного тебе аппетита!