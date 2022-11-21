Запеченные бананы в тесте вместе с шоколадом или ореховой пастой – это быстрый вкусный рецепт сладкого десерта, который вы приготовите за считанные минуты.

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Они подойдут как для сладкого завтрака, так и для сладкого стола. В приготовлении сладких бананов в тесте привлекайте детей и превратите все в интересную игру.

Рецепт бананов в шоколаде

Время: 15 минут

Ингредиенты:

– бананы;

– шоколад или шоколадная паста;

- слоеное тесто;

– куриное яйцо;

– сахарная пудра.

Приготовление:

Разрежьте очищенные бананы пополам и извлеките серединку с помощью ложки.

Выложите в нее кусочки шоколада или шоколадной пасты.