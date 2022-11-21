Банани в тісті: так ви їх ще не куштували

21 листопада 2022 , 10:04
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Джерело:

інстаграм Валерія Велігура

Як зазвичай ви їсте банани? З йогуртом, у фруктових салатах чи без нічого. Щоб урізноманітнити ваш раціон ми дібрали рецепт запечених бананів з шоколадом в тісті.

Запечені банани в тісті разом із шоколадом або горіховою пастою – це швидкий та смачний рецепт солодкого десерту, який ви приготуєте за лічені хвилини.

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Вони підійдуть як для солодкого сніданку, так і до солодкого столу. У приготуванні солодких бананів в тісті залучайте дітей та перетворіть все в цікаву гру.

Рецепт бананів в шоколаді

  • Час: 15 хвилин
Інгредієнти:
 – банани;
 – шоколад або шоколадна паста;
 – листкове тісто;
 – куряче яйце;
 – цукрова пудра.

Приготування:

  • Розріжте очищені банани навпіл та за допомогою ложки вийміть серединку.
  • Викладіть у неї шматочки шоколаду або шоколадної пасти.
  • Розкачане листкове тісто розріжте на довгі тонкі смуги. Загорніть банан в тісто та змастіть яйцем.
  • Відправте банани в тісті в духовку розігріту до 180 – 190 градусів та випікайте до готовності тіста (10 – 12 хвилин).
  • Готові банани вийміть з духовки, полийте розтопленим шоколадом та притрусіть цукровою пудрою. Смачного!

 

Автор: Богданна Рибак