Усе є під рукою: як приготувати бананове масло, від якого діти будуть у захваті

3 грудня 2022, 17:20
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Джерело:

burczymiwbrzuchu

Солодкий сніданок може стати гарним початком для будь-якого дня. Особливо він подобається дітям, але є страви, від яких не в змозі відмовитися і дорослі.

Бананове масло чудово смакує на сніданок з хлібом, кавою або іншим улюбленим напоєм. Особливо його смак подобається дітям, які завжди не проти перехопити чогось солоденького.

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Для його приготування не потрібно жодних екстраординарних інгредієнтів – усе точно є у вашому холодильнику. Вже за кілька хвилин на вашому столі буде солодка закуска, яка дасть позитивний заряд на весь день.

Рецепт бананового масла

Час: 10 хвилин

Порцій: 4

Універсальний продукт / Фото Pexels

Інгредієнти:

  • 5 бананів;
  • 5 столових ложок молока;
  • 5 – 6 столових ложок цукру;
  • сік половини лимона;
  • чайна ложка екстракту ванілі (за бажанням).

Приготування:

  1. Банани чистимо та скроплюємо лимонним соком, щоб вони не потемніли. Нарізаємо банани кубиками.
  2. Кладемо банани у каструлю, додаємо цукор, молоко та ставимо на вогонь. Додаємо ваніль.
  3. Нагріваємо суміш на повільному вогні приблизно 5 хвилин. Банани повинні карамелізуватися, а молоко – випаруватися.
  4. Знімаємо суміш з вогню, перекладаємо у блендер та збиваємо до однорідної маси.
  5. Бананове масло смакує з хлібом, млинцями або вафлями.

 Смачного!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська