Бананові оладки без цукру і глютену – рецепт Ярославського

Український шеф-кухар Володимир Ярославський поділився з читачами особливим рецептом бананових оладок без цукру та глютену.

Бананові оладки без цукру і глютену смакуватимуть до сніданку, а різниці з класичним варіантом ви навіть не помітите.

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Такі оладки чудово підійдуть для тих, хто не вживає цукру чи глютену. Обов’язково спробуйте це швидко, смачно та корисно!

Рецепт бананових оладок

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2 – 3

– 2 банани;– 1 велике куряче яйце;– 40 – 45 грамів вівсяного борошна;– 3 грами розпушувача для тіста;– мелена кориця на кінчику ножа.

Приготування:

Банани розминаємо виделкою до однорідної маси.

Вівсяні пластівці мелемо в борошно, або використовуємо вже готове.

У банани додаємо яйце, мелену корицю, розпушувач та перемішуємо.

Розігріваємо сковорідку та змащуємо олією чи маслом. Можна використати кокосову олію.

За допомогою ложки викладаємо суміш і обсмажуємо на повільному вогні з обох сторін до готовності близько 2 хвилин.

Подаємо з медом, кленовим сиропом, сметаною чи іншим улюбленим варенням.

Смачного!