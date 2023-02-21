Ідеальний початок дня: готуємо млинці з бананом

21 лютого 2023, 20:23
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Джерело:

poprostupycha

Смачний сніданок – запорука вдалого дня. Оладки завжди гарний вибір, а смаколик з бананом – й поготів.

Скільки б разів ви не готували оладки – вони ніколи не набридають та смакують абсолютно усім. Втім, аби не готувати щоразу одне й те саме, завжди можна експериментувати з додатком до тіста.

Не пропустіть 15 хвилин і готово: три рецепти ситних сніданків на будь-який смак

Рецепт оладок з бананом

Час: 30 хвилин

Порцій: 12 – 16 оладок

З оладками ранок завжди гарний / Фото Wszystkiego Słodkiego

Інгредієнти:

– 1 великий банан;
– 200 мілілітрів молока;
– 2 яйця;
1 чайна ложка розпушувача;
– 250 грамів борошна;
– олія для смаження.

Приготування:

  • Кладемо банан в миску та з допомогою виделки робимо з нього пюре.
  • Додаємо борошно з розпушувачем, молоко та яйця. Збиваємо до утворення однорідного тіста.
  • Даємо тісту кілька хвилин "відпочити".
  • Викладаємо оладки на розігріту сковорідку.
  • Смажимо з двох боків на середньому вогні до готовності.

Смачного!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська