Ідеальний початок дня: готуємо млинці з бананом
21 лютого 2023, 20:23Читать новость на русском
Джерело:poprostupycha
Смачний сніданок – запорука вдалого дня. Оладки завжди гарний вибір, а смаколик з бананом – й поготів.
Скільки б разів ви не готували оладки – вони ніколи не набридають та смакують абсолютно усім. Втім, аби не готувати щоразу одне й те саме, завжди можна експериментувати з додатком до тіста.
Не пропустіть 15 хвилин і готово: три рецепти ситних сніданків на будь-який смак
Рецепт оладок з бананом
Час: 30 хвилин
Порцій: 12 – 16 оладок
З оладками ранок завжди гарний / Фото Wszystkiego Słodkiego
Інгредієнти:
– 1 великий банан;
– 200 мілілітрів молока;
– 2 яйця;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 250 грамів борошна;
– олія для смаження.
Приготування:
- Кладемо банан в миску та з допомогою виделки робимо з нього пюре.
- Додаємо борошно з розпушувачем, молоко та яйця. Збиваємо до утворення однорідного тіста.
- Даємо тісту кілька хвилин "відпочити".
- Викладаємо оладки на розігріту сковорідку.
- Смажимо з двох боків на середньому вогні до готовності.
Смачного!