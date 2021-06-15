Банановий хліб: простий рецепт смачного сніданку

Ароматний банановий хліб – оригінальна страва, яку можна подавати на сніданок або на десерт. Ми підготували для вас простий рецепт пирога, який сподобається дітям та дорослим.

Банановий хліб – традиційна випічка американської кухні. Солодкий пиріг готують з подрібненого бананового пюре, яєць та домашнього сиру. Також додають волоські горіхи та шоколадну крихту.

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У тісто додають соду, рідше – дріжджі. За бажанням цукор можна замінити на мед або готувати без цукру. Найголовніше – додати стиглі солодкі банани.

Ідея створення хліба заснована у XVIII столітті для того, щоб зберегти та довести банани – їх висушували, подрібнювали у порошок. До тіста додавали бананове борошно з додаванням пшеничного, воду, коксове молоко та дріжджі.

Перший рецепт було знайдено у кулінарній книжці – Balanced Recipes 1933 року, потім – у збірнику рецептів – Chiquita Banana's 1950 року. Згодом рецепт удосконалили. Домогосподарки додавали свіжі перестиглі банани, вершкове масло та соду. Від 1960 року традиція випікання бананових кексів до сніданку здобула популярності.

Як приготувати банановий хліб

Час: 1 година

1 година Порції: 4 – 6

4 – 6 Калорійність на 100 грамів: 326 ккал

Банани почистіть від шкірки, один банан розріжте вздовж навпіл, інші – викладіть у миску та розімніть виделкою у пюре. Горіхи підсушіть у духовці, подрібніть ножем. Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці з'єднайте борошно, сіль та соду, перемішайте.

– 2 – 3 банани;– 2 столові ложки мигдалевого молока;– 200 грамів борошна;– 4 столові ложки цукру;– 10 грамів ванільного цукру;– 1 чайна ложка харчової соди;– 2 яйця;– 10 грамів вершкового масла 82%;– 30 грамів волоських горіхів;– дрібка солі.

Очищені банани для тіста/ Фото Pexels

У мисці змішайте розм’якшене вершкове масло з цукром та ванільним цукром, перемішайте. Далі – вбийте яйця, додайте бананове пюре та борошно, збийте міксером до однорідної консистенції.

Процес збивання міксером тіста/ Фото Pexels

Форму для запікання змастіть маслом, вистеліть пергаментом. Викладіть тісто, зверху – скибочки банана, горіхи. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 45 – 55 хвилин до готовності.

Банановий пиріг/ Фото Unsplash