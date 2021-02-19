Банановий кекс з шоколадом: простий рецепт
Якщо бажаєте приготувати оригінальний десерт. Smachno News підготував для вас простий рецепт бананового кексу с шоколадною крихтою.
Джерело:24 канал
Кекс готують з додаванням бананів, молока або натурального йогурту, вершкового масла та шоколадною крихтою. Смачний десерт сподобається дітям і дорослим.
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Банановий кекс с шоколадом
Банановий кекс з шоколадом/ Фото pexels.com
- Для приготування кексу почистіть від шкірки банани, подрібніть у блендері у пюре.
- Просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці змішайте борошно з цукровою пудрою, додайте розпушувач, перемішайте.
- Шоколад, подрібніть ножем.
- У мисці збийте яйця, додайте натуральний йогурт, бананове пюре, розтоплене вершкове масло, борошно, шоколадну крихту, перемішайте до однорідної консистенції.
- Форму для випікання змастіть вершковим маслом, на дно викладіть пергамент. Розігрійте духовку до 180 градусів, відправте запікатись на 45-50 хвилин до готовності.
- Викладіть на тарілку, задекоруйте цукровою пудрою. Смачного!
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