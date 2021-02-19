Банановый кекс с шоколадом: простой рецепт
Если хотите приготовить оригинальный десерт. Smachno News подготовил для вас простой рецепт бананового кекса с шоколадной крошкой.
Источник:24 канал
Кекс готовят с добавлением бананов, молока или натурального йогурта, сливочного масла и шоколадной крошкой. Вкусный десерт понравится детям и взрослым.
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Банановый кекс с шоколадом
Банановый кекс с шоколадом / Фото pexels.com
- Для приготовления кекса очистите от кожуры бананы, измельчите в блендере в пюре.
- Просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В миске смешайте муку с сахарной пудрой, добавьте разрыхлитель, перемешайте.
- Шоколад, измельчите ножом.
- В миске взбейте яйца, добавьте натуральный йогурт, банановое пюре, растопленное сливочное масло, муку, шоколадную крошку, перемешайте до однородной консистенции.
- Форму для выпекания смажьте сливочным маслом, дно выстелите пергаментом. Разогрейте духовку до 180 градусов, отправьте запекаться на 45-50 минут до готовности.
- Выложите на тарелку, украсьте сахарной пудрой. Приятного аппетита!
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