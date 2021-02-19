Если хотите приготовить оригинальный десерт. Smachno News подготовил для вас простой рецепт бананового кекса с шоколадной крошкой.

Кекс готовят с добавлением бананов, молока или натурального йогурта, сливочного масла и шоколадной крошкой. Вкусный десерт понравится детям и взрослым. Читайте также Апельсиновый крем–брюле с карамелью по рецепту Лизы Глинской: французский десерт Банановый кекс с шоколадом Ингредиенты:

– 300 граммов муки;

– 2 яйца;

– 200 граммов сахарной пудры;

– разрыхлитель;

– 3 банана;

– йогурт натуральный;

– 150 граммов сливочного масла 82%;

– 100 граммов черного шоколада. Банановый кекс с шоколадом / Фото pexels.com Для приготовления кекса очистите от кожуры бананы, измельчите в блендере в пюре. Просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В миске смешайте муку с сахарной пудрой, добавьте разрыхлитель, перемешайте. Шоколад, измельчите ножом. В миске взбейте яйца, добавьте натуральный йогурт, банановое пюре, растопленное сливочное масло, муку, шоколадную крошку, перемешайте до однородной консистенции. Форму для выпекания смажьте сливочным маслом, дно выстелите пергаментом. Разогрейте духовку до 180 градусов, отправьте запекаться на 45-50 минут до готовности. Выложите на тарелку, украсьте сахарной пудрой. Приятного аппетита!