Банановий кекс з шоколадом: простий рецепт

19 лютого 2021 , 18:55
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Джерело:

24 канал

Якщо бажаєте приготувати оригінальний десерт. Smachno News підготував для вас простий рецепт бананового кексу с шоколадною крихтою.

Кекс готують з додаванням бананів, молока або натурального йогурту, вершкового масла та шоколадною крихтою. Смачний десерт сподобається дітям і дорослим.

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Банановий кекс с шоколадом

Інгредієнти:
– 300 грамів борошна;
– 2 яйця;
– 200 грамів цукрової пудри;
– розпушувач;
– 3 банани;
– йогурт натуральний;
– 150 грамів вершкового масла 82%;
– 100 грамів чорного шоколаду.

Банановий кекс з шоколадом/ Фото pexels.com

  1. Для приготування кексу почистіть від шкірки банани, подрібніть у блендері у пюре.
  2. Просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці змішайте борошно з цукровою пудрою, додайте розпушувач, перемішайте.
  3. Шоколад, подрібніть ножем.
  4. У мисці збийте яйця, додайте натуральний йогурт, бананове пюре, розтоплене вершкове масло, борошно, шоколадну крихту, перемішайте до однорідної консистенції.
  5. Форму для випікання змастіть вершковим маслом, на дно викладіть пергамент. Розігрійте духовку до 180 градусів, відправте запікатись на 45-50 хвилин до готовності.
  6. Викладіть на тарілку, задекоруйте цукровою пудрою. Смачного!