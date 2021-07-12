Банофі: легкий літній десерт від Ектора Хіменеса-Браво
Джерело:інстаграм Ектора Хіменеса-Браво
Влітку хочеться легкі страви, особливо на десерт. Ектор Хіменес-Браво розповідає, як приготувати найсмачніший банановий торт, який сподобається усім.
Банофі – традиційний англійський пиріг. Його готують з бананів, вершків, з додаванням карамелі або вареного згущеного молока. Для тіста використовують подрібнене печиво з додаванням вершкового масла. Іноді додають шоколад або каву.
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Назва пирога походить від двох слів – "банан" і "тоффі" – карамель.
1971 року у місті Джевінгтон (Велика Британія) власник ресторану "Голодний Чернець" Іан Даудінг разом з шеф-кухарем Найджелом Маккензі створили банановий пиріг, змінивши американський рецепт кавово-карамельного пирога. Страва стала популярною серед відвідувачів.
1974 року рецепт опублікували у кулінарній книзі "Більш строгі секрети Голодного Ченця" і 1997 року – "У раю з Голодним Ченцем". Однією з найвідоміших шанувальниць пирога була Маргарет Тетчер, яка готувала його власноруч.
Ектор Хіменес-Браво поділився з шанувальниками рецептом бананового пирога в інстаграм.
Рецепт Банофі
- Час: 35 хвилин
- Порції: 2 – 4
- Калорійність на 100 грамів: 257 ккал
– 1 шт. листкового тіста (30 см);
– 4 банани;
– 150 грамів коричневого цукру;
– 100 грамів вершкового масла 82%;
– 1 грам ванілі;
– 1 грам кориці.
- Банани почистіть від шкірки, два банани розріжте навпіл, інші – залиште цілими.
- На пательню викладіть вершкове масло, додайте коричневий цукор, корицю, ваніль, перемішайте до однорідної консистенції, занурте банани.
Банани у карамелі/ Скриншот з відео
- Листкове тісто викладіть у форму, проколіть виделкою по всій площині.
Тісто для банофі/ Скриншот з відео
- У тісто викладіть банани, зверху – вилийте карамель, накрийте тістом.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 30 хвилин.
Банофі/ інстаграм Ектора Хіменеса-Браво
- Дістаньте готовий пиріг, переверніть, викладіть на тарілку, розріжте на порції.
- За бажанням задекоруйте вершками та листочками м'яти. Смачного!