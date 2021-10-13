Баскський чизкейк: ніжна випічка родом з Іспанії
Джерело:інстаграм Володимира Ярославського
Український шеф-кухар та суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Володимир Ярославський поділився з читачами на своїй сторінці в інстаграм швидким рецептом чизкейка. Він познайомився з ним в Іспанії.
Якщо на приготування та випікання класичного чизкейка нам знадобиться мінімум 2 – 3 години, то баскський можна назвати його швидкою версією.
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Володимир Ярославський подає чизкейк з чорничним топінгом, але ви можете замінити його на будь-який інший: малиновий, полуничний чи манговий. Суть процесів приготування залишається такою ж.
Рецепт баскського чизкейка
- Час: 60 хвилин
- Порції: 8
Баскський чизкейк / Фото Володимира Ярославського
– 500 г сиру Філадельфія;
– 190 г цукру;
– 3 шт. сирих яєць та 1 жовток;
– 220 г вершків жирністю 33%;
– 20 г борошна.
Для начинки:
– 500 г свіжозамороженої чорниці;
– 2 ст. л. цукру.
Приготування:
- Для приготування ягідного топінгу змішайте чорницю та цукор в сотейнику. Уваріть все на повільному вогні до густої консистенції.
- Залишіть охолоджуватися при кімнатній температурі.
- Для приготування чизкейка збийте яйця, жовток та цукор за допомогою міксера.
- Всипте борошно та повільно перемішайте ложкою.
- Сир Філадельфія та вершки заздалегідь вийміть з холодильника, щоб вони були кімнатної температури.
- Влийте до сиру яєчну суміш, перемішайте та додайте вершки. Знову перемішайте до однорідної консистенції.
Випікання в духовці / Фото Володимира Ярославського
- Вистеліть дно круглої форми (26 сантиметрів) пергаментом, трохи змащеним вершковим маслом.
- Вилийте суміш та розрівняйте.
- Розігрійте духовку до 210 градусів та відправте чизкейк випікатися протягом 20 хвилин.
- Готовий чизкейк залишіть охолоджуватися в привідкритій духовці.
Баскський чизкейк / Фото Володимира Ярославського
- Зверху вилийте на готову випічку підготовлений чорничний топінг та подавайте до столу. Смачного!