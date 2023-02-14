Баскський чизкейк – рецепт популярного солодкого від Ярославського
14 лютого 2023, 09:08Читать новость на русском
Джерело:Володимир Ярославський
Для поціновувачів солоденького, пропонуємо рецепт популярного баскського чизкейка за рецептом шеф-кухаря.
Баскський чизкейк – надзвичайно ніжний, ледь вологий зсередини та підгорілий зовні десерт. Він підкорив серця поціновувачів вишуканого солодкого у цілому світі.
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Український шеф-кухар та суддя кулінарного шоу "Мастер шеф" Володимир Яросдавський поділився рецептом, за яким й сам готує його вдома.
Рецепт баскського чизкейка
- Час: 5 годин
- Порції: 8
– 500 грамів сиру Філадельфія;
– 100 грамів цукру;
– 200 грамів курячих яєць;
– 160 грамів жирних коров'ячих вершків;
– ваніль.
Приготування:
- Усі інгредієнти повинні бути кімнатної температури. Крем-сир розминаємо лопаткою, додаємо яйця, цукор, перемішуємо вінчиком, вливаємо вершки та знов вінчиком робимо однорідну суміш. Головне не вибиваємо, а перемішуємо.
- У форму діаметром 20 сантиметрів кладемо пергамент, розігріваємо духовку до 220 градусів і випікаємо 21 хвилину.
- ️Не лякайтеся, що виріб ще дуже рідкий всередині, адже потім ми охолоджуємо чизкейк і даємо вистояти у холоді хоча б 3 – 4 години. Текстура стабілізується і буде по консистенції, як заварний крем в середині.
- Нарізаємо чизкейк порційними шматками, він буде з карамельними нотками та ніжною серединкою.
Смачного!