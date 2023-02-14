Баскський чизкейк – рецепт популярного солодкого від Ярославського

14 лютого 2023, 09:08
Читать новость на русском

Джерело:

Володимир Ярославський

Для поціновувачів солоденького, пропонуємо рецепт популярного баскського чизкейка за рецептом шеф-кухаря.

Баскський чизкейк – надзвичайно ніжний, ледь вологий зсередини та підгорілий зовні десерт. Він підкорив серця поціновувачів вишуканого солодкого у цілому світі.

Читайте також Романтична вечеря до Дня закоханих: 3 апетитні рецепти, які вразять вашу половинку

Український шеф-кухар та суддя кулінарного шоу "Мастер шеф" Володимир Яросдавський поділився рецептом, за яким й сам готує його вдома.

Рецепт баскського чизкейка

  • Час: 5 годин
  • Порції: 8
Інгредієнти:
 – 500 грамів сиру Філадельфія;
 – 100 грамів цукру;
 – 200 грамів курячих яєць;
 – 160 грамів жирних коров'ячих вершків;
 – ваніль.

Приготування:

  • Усі інгредієнти повинні бути кімнатної температури. Крем-сир розминаємо лопаткою, додаємо яйця, цукор, перемішуємо вінчиком, вливаємо вершки та знов вінчиком робимо однорідну суміш. Головне не вибиваємо, а перемішуємо.
  • У форму діаметром 20 сантиметрів кладемо пергамент, розігріваємо духовку до 220 градусів і випікаємо 21 хвилину.

  • ️Не лякайтеся, що виріб ще дуже рідкий всередині, адже потім ми охолоджуємо чизкейк і даємо вистояти у холоді хоча б 3 – 4 години. Текстура стабілізується і буде по консистенції, як заварний крем в середині.
  • Нарізаємо чизкейк порційними шматками, він буде з карамельними нотками та ніжною серединкою.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак