Рецепт домашніх бельгійських вафель від судді "Мастер Шеф" Ольги Мартиновської

Улюблені бельгійські вафлі з легкістю можна приготувати вдома, якщо знати правильний рецепт. Ольга Мартиновська поділилась всіма секретами рецепту бельгійських вафель, які вона перейняла від відомого французького шеф-кухаря. Гайда готувати з нами!

Бельгійські вафлі – справжній смаколик, знаний у всьому світі. Ми пропонуємо вам приготувати вафлі вдома за перевіреним рецептом шеф-кухаря та судді "Мастер Шеф" Ольги Мартиновської.

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Якщо ви не любите солодких вафель, не біда – їх можна зробити соленими.

На бельгійські вафлі можна викладати як солену рибу чи курку, так поливати солодкими топінгами з додаванням фруктів та морозива.

Як приготувати домашні бельгійські вафлі

Ретельно миємо курячі яйця. Відділіть жовтки від білків у окремий посуд. Просійте борошно в окрему миску, додайте сіль розпушувач та з'єднайте з жовтками. Додаємо молоко до суміші та вимішуємо вінчиком до однорідної консистенції. Влийте до тіста газовану воду або пиво та вершкове масло. У окремій мисці збийте білки з ванільним цукром в пишну піну. Обережно введіть білкову масу в тісто та вимішайте легкими рухами. Розігрійте вафельницю та тільки тоді наливайте в неї тісто на вафлі. Випікайте вафлі протягом 4-5 хвилин у вафельниці – не відкривайте її під час перших 4 хвилин, щоб не зіпсувати структуру смаколика. Смачного!

– 100 г борошна;– дрібка солі;– 5 г розпушувача;– 2 яйця;– 2 ч. л ванільного цукру;– 100 мл молока;– 25 мл газованої мінеральної води або пива;– 1 ст. л розтопленого вершкового масла.