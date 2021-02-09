Рецепт домашніх бельгійських вафель від судді "Мастер Шеф" Ольги Мартиновської

Улюблені бельгійські вафлі з легкістю можна приготувати вдома, якщо знати правильний рецепт. Ольга Мартиновська поділилась всіма секретами рецепту бельгійських вафель, які вона перейняла від відомого французького шеф-кухаря. Гайда готувати з нами!
Бельгійські вафлі – справжній смаколик, знаний у всьому світі. Ми пропонуємо вам приготувати вафлі вдома за перевіреним рецептом шеф-кухаря та судді "Мастер Шеф" Ольги Мартиновської.
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Якщо ви не любите солодких вафель, не біда – їх можна зробити соленими.
На бельгійські вафлі можна викладати як солену рибу чи курку, так поливати солодкими топінгами з додаванням фруктів та морозива.
Як приготувати домашні бельгійські вафлі
Інгредієнти:
– 100 г борошна;
– дрібка солі;
– 5 г розпушувача;
– 2 яйця;
– 2 ч. л ванільного цукру;
– 100 мл молока;
– 25 мл газованої мінеральної води або пива;
– 1 ст. л розтопленого вершкового масла.
- Ретельно миємо курячі яйця. Відділіть жовтки від білків у окремий посуд.
- Просійте борошно в окрему миску, додайте сіль розпушувач та з'єднайте з жовтками.
- Додаємо молоко до суміші та вимішуємо вінчиком до однорідної консистенції.
- Влийте до тіста газовану воду або пиво та вершкове масло.
- У окремій мисці збийте білки з ванільним цукром в пишну піну. Обережно введіть білкову масу в тісто та вимішайте легкими рухами.
- Розігрійте вафельницю та тільки тоді наливайте в неї тісто на вафлі.
- Випікайте вафлі протягом 4-5 хвилин у вафельниці – не відкривайте її під час перших 4 хвилин, щоб не зіпсувати структуру смаколика. Смачного!