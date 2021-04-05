Березовий сік: прості рецепти приготування корисного напою

У квітні припадає сезон збору березового соку. Ми підготували для вас прості рецепти як зберегти корисні властивості напою.

Березовий сік містить багато вітамінів, мікроелементів, органічних кислот, ефірних масел, що зміцнює імунітет.

Для того, щоб зберегти корисні властивості з соку роблять квас, лимонади, компоти, консервують і вживають протягом року. Найкраще вживати свіжим. Його зберігають у холодильнику не більше двох діб.

Читайте також Сезонні продукти квітня: чим краще харчуватися весною

Консервований сік з лимоном

Березовий сік процідіть через марлю. Вилийте у каструлю, доведіть до кипіння (не кип'ятити), періодично знімайте піну, яка утворюється на поверхні, додайте цукор, на маленькому вогні томіть 5-7 хвилин, доки цукор повністю не розчиниться. Ретельно помийте лимони, наріжте кільцями. У кожну простерилізовану банку викладіть лимон, вилийте сік, закатайте чистими кришками. Накрийте рушником, а наступного дня поставте в прохолодне місце.

Консервований сік з апельсином

Апельсини ретельно помийте, наріжте напівкільцями. У стерилізовані банки викладіть напівкільця. Процідіть березовий сік через марлю. Вилийте сік у каструлю, доведіть до 80-90 градусів, не давайте рідині закипіти. Зберіть піну, додайте цукор, лимонну кислоту, залийте гарячий березовий сік у банки. Залиште для охолодження.

Рецепт квасу

Для приготування квасу процідіть березовий сік через марлю. Вилийте у скляний посуд, додайте родзинки, цукор, закрийте. Залиште бродити при кімнатній температурі. Через 2-3 доби квас готовий. Процідіть квас, закрийте щільно пляшку, поставте у темне, холодне місце.

– 6 літрів березового соку;– 2 лимони;– 1,5 склянки цукру.– 3 літри березового соку;– 1/4 апельсина;– 1/4 чайної ложки лимонної кислоти;– 150 грамів цукру.– 3 літри березового соку;– 100 грамів родзинок (або сухофруктів);– 1/2 склянки цукру.