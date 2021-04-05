Березовий сік: прості рецепти приготування корисного напою
У квітні припадає сезон збору березового соку. Ми підготували для вас прості рецепти як зберегти корисні властивості напою.
Джерело:24 канал
Березовий сік містить багато вітамінів, мікроелементів, органічних кислот, ефірних масел, що зміцнює імунітет.
Для того, щоб зберегти корисні властивості з соку роблять квас, лимонади, компоти, консервують і вживають протягом року. Найкраще вживати свіжим. Його зберігають у холодильнику не більше двох діб.
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Консервований сік з лимоном
- Березовий сік процідіть через марлю. Вилийте у каструлю, доведіть до кипіння (не кип'ятити), періодично знімайте піну, яка утворюється на поверхні, додайте цукор, на маленькому вогні томіть 5-7 хвилин, доки цукор повністю не розчиниться.
- Ретельно помийте лимони, наріжте кільцями.
- У кожну простерилізовану банку викладіть лимон, вилийте сік, закатайте чистими кришками. Накрийте рушником, а наступного дня поставте в прохолодне місце.
Консервований сік з апельсином
- Апельсини ретельно помийте, наріжте напівкільцями. У стерилізовані банки викладіть напівкільця.
- Процідіть березовий сік через марлю.
- Вилийте сік у каструлю, доведіть до 80-90 градусів, не давайте рідині закипіти. Зберіть піну, додайте цукор, лимонну кислоту, залийте гарячий березовий сік у банки. Залиште для охолодження.
Рецепт квасу
- Для приготування квасу процідіть березовий сік через марлю.
- Вилийте у скляний посуд, додайте родзинки, цукор, закрийте. Залиште бродити при кімнатній температурі. Через 2-3 доби квас готовий.
- Процідіть квас, закрийте щільно пляшку, поставте у темне, холодне місце.
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