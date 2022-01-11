Без майонезу: святковий салат з буряком на Старий Новий рік 2022
11 січня 2022 , 17:45Читать новость на русском
Джерело:Сooking nytimes
За кілька днів Старий Новий рік, щоб ви не готували традиційні олів'є до святкового столу, ми пропонуємо вам свіжий салат з відвареного буряка, сиру та волоських горішків.
Досить заправляти всі салати майонезом – це надто калорійно та не корисно. Надайте перевагу свіжим салатам із соусами власного приготування. Їх безліч!
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Одним з таких вітамінних "бомб" з корисною заправкою є салат з відвареного буряка, козячого сиру, волоських горіхів та свіжим листям улюбленої зелені.
Вітамінний салат з буряком та козячим сиром
- Час: 20 хвилин
- Порції: 2
Фото Cooking ny times
– 100 грамів запеченого буряка;
– 100 грамів козячого сиру;
– 50 грамів апельсину;
– 30 грамів волоських горіхів;
– свіже листя салату.
Для соусу:
– лимонний сік;
– цукор;
– оливкова олія.
Приготування:
- Ретельно наріжте буряк великими шматками.
- Апельсин розріжте на часточки (виріжте м'якоть, зніміть плівку).
- Для соусу змішайте всі інгредієнти та трішки прогрійте, щоб цукор розтопився.
- У порційні тарілки викладіть листя салату, полийте соусом.
- Посипте салат сиром, викладіть шматки буряка.
- За бажанням можна додатково полити салат соусом.
- Посипте все горішками та одразу подавайте до столу.
Смачного!
Перевірте себе! А ви вмієте їсти паличками: