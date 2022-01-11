Без майонезу: святковий салат з буряком на Старий Новий рік 2022

За кілька днів Старий Новий рік, щоб ви не готували традиційні олів'є до святкового столу, ми пропонуємо вам свіжий салат з відвареного буряка, сиру та волоських горішків.

Досить заправляти всі салати майонезом – це надто калорійно та не корисно. Надайте перевагу свіжим салатам із соусами власного приготування. Їх безліч!

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Одним з таких вітамінних "бомб" з корисною заправкою є салат з відвареного буряка, козячого сиру, волоських горіхів та свіжим листям улюбленої зелені.

Вітамінний салат з буряком та козячим сиром

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 2



Фото Cooking ny times

– 100 грамів запеченого буряка;– 100 грамів козячого сиру;– 50 грамів апельсину;– 30 грамів волоських горіхів;– свіже листя салату.– лимонний сік;– цукор;– оливкова олія.

Приготування:

Ретельно наріжте буряк великими шматками.

Апельсин розріжте на часточки (виріжте м'якоть, зніміть плівку).

Для соусу змішайте всі інгредієнти та трішки прогрійте, щоб цукор розтопився.

У порційні тарілки викладіть листя салату, полийте соусом.

Посипте салат сиром, викладіть шматки буряка.

За бажанням можна додатково полити салат соусом.

Посипте все горішками та одразу подавайте до столу.

Смачного!

Перевірте себе! А ви вмієте їсти паличками: