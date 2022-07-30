Без смаку гуми: як правильно заморозити баклажани

Баклажани – надзвичайно корисний та смачний овоч. Проте через свій особливий смак не кожна господиня знає, як правильно заморозити цей літній делікатес.

Взимку овочі та фрукти коштують непомірно дорого, тому дбайливі господині намагаються запастися літом, консервуючи або заморожуючи продукти. Однак при консервуванні смак і корисні властивості овочів не завжди зберігаються, тому в багатьох випадках найкращим варіантом буде заморожування. З баклажаном все не так просто, але дотримання рекомендацій дозволить отримати найкращий результат.

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Перед тим, як заморозити баклажани на зиму, їх необхідно попередньо замочити. Якщо цього не зробити, м'якуш при заморожуванні буде нагадувати жуйку. Баклажани вимочують тільки в солоному розчині, щоб прибрати властиву цьому фрукту гіркоту.

Смакуємо взимку / Фото pexels

Готуючи баклажани до заморозки, їх важливо укутати, щоб в них не потрапляло повітря, інакше плоди окисляться. Перед закладкою овочів на зберігання в морозильну камеру просушіть їх, щоб вони не містили зайвої вологи. Заморожені баклажани зберігаються тільки в герметичній тарі або харчовому пакеті не більше пів року.

Чудовий овоч / Фото pexels

Чудовим способом зберігання цього овоча на зиму – заморожування печених баклажанів. У такому вигляді вони зберігають більшість своїх корисних властивостей, і після розморожування можна приготувати будь-яку улюблену страву. Для цього слід промити баклажани та очистити від шкірки. Нарізати скибочками, пластинами або кружечками, посипати сіллю, через кілька годин злити сік та віджати овочі. Далі викласти на деко, змащене рослинною олією.

Духовка повинна бути попередньо розігріта до 180 градусів. Запікайте скибочки до готовності, що займе близько пів години. Точний час залежить від того, наскільки великі порції і яка їх кількість.

Перед заморожуванням баклажани повинні повністю охолонути. Потім упакуйте овочеві нарізки в пакети або пластикові контейнери та відправте в морозильну камеру.