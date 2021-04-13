Торт без глютену на сковорідці від кондитерки Лізи Глінської
Нереально смачний та ніжний торт без глютену, на рисовому борошні зможе приготувати навіть новачок у кулінарії.
Джерело:інстаграм Лізи Глінської
Відома українська кондитерка Ліза Глінська поділилася з читачами рецептом смачного та корисного торта без глютену, який ви з легкістю можете приготувати на сковорідці.
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Ніжні коржі на рисовому борошні легко випікаються на сковорідці, а крем для промазування торта нагадуватиме вам морозиво.
Рецепт торта на сковорідці
- У великій мисці змішайте рисове борошно, розпушувач та молоко. Перемішайте масу до однорідної консистенції без грудочок. Розділіть жовтки від білків.
- Виливаємо до тіста жовтки, розтоплене вершкове масло та знову перемішайте тісто.
- У чаші кухонного комбайна або міксером збийте білки з цукром та стійких піків. Обережно додайте їх до тіста та вимішайте лопаткою.
- Обсмажте тісто на антипригарній сковорідці з обох боків по 3 – 4 хвилини. У вас вийде 4 коржі.
- Для приготування крему підігрійте молоко з ванільним цукром, а жовтки змішайте з цукром, крохмалем.
- Влийте частину теплого молока в яєчну масу та перемішайте. Поверніть суміш у каструлю до молока та заваріть крем при постійному помішуванні на середньому вогні.
- Готовий крем перекладіть в миску, з'єднайте з кубиками холодного вершкового масла та перемішайте. Накрийте крем шаром харчової плівки в контакт та відправте в холодильник на 60 хвилин.
- Для приготування сиропу з'єднайте воду та цукор в каструлі, доведіть до кипіння, щоб весь цукор розтопився. Готовий сироп охолодіть.
- Збийте вершки до м'яких піків та обережно з'єднайте з кремом. Вимішайте крем до однорідної консистенції вінчиком.
- Викладіть корж у круглу форму, за необхідністю відріжте зайве. Змастіть корж сиропом, кремом та викладіть зверху ще один. Складіть торт чергуючи, просочування сиропом, кремом.
- Готовий торт задекоруйте мигдалевими пластівцями.Смачного!
Рецепт торта без глютену від Лізи Глінської – відео:
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