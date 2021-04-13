Нереально смачний та ніжний торт без глютену, на рисовому борошні зможе приготувати навіть новачок у кулінарії.

Відома українська кондитерка Ліза Глінська поділилася з читачами рецептом смачного та корисного торта без глютену, який ви з легкістю можете приготувати на сковорідці.

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Ніжні коржі на рисовому борошні легко випікаються на сковорідці, а крем для промазування торта нагадуватиме вам морозиво.

Рецепт торта на сковорідці

Інгредієнти:

– 200 г рисового борошна;

– 200 мл молока;

– 150 г яєць;

– 80 г цукру;

– 40 г вершкового масла;

– 5 г розпушувача.

Для крему:

– 300 мл молока;

– 60 г жовтків;

– 25 г кукурудзяного крохмалю;

– ванільний цукор;

– 60 г цукру;

– 100 г холодного вершкового масла;

– 200 мл вершків 30%;

Для сиропу:

– 250 мл води;

– 130 г цукру.

У великій мисці змішайте рисове борошно, розпушувач та молоко. Перемішайте масу до однорідної консистенції без грудочок. Розділіть жовтки від білків. Виливаємо до тіста жовтки, розтоплене вершкове масло та знову перемішайте тісто. У чаші кухонного комбайна або міксером збийте білки з цукром та стійких піків. Обережно додайте їх до тіста та вимішайте лопаткою. Обсмажте тісто на антипригарній сковорідці з обох боків по 3 – 4 хвилини. У вас вийде 4 коржі. Для приготування крему підігрійте молоко з ванільним цукром, а жовтки змішайте з цукром, крохмалем. Влийте частину теплого молока в яєчну масу та перемішайте. Поверніть суміш у каструлю до молока та заваріть крем при постійному помішуванні на середньому вогні. Готовий крем перекладіть в миску, з'єднайте з кубиками холодного вершкового масла та перемішайте. Накрийте крем шаром харчової плівки в контакт та відправте в холодильник на 60 хвилин. Для приготування сиропу з'єднайте воду та цукор в каструлі, доведіть до кипіння, щоб весь цукор розтопився. Готовий сироп охолодіть. Збийте вершки до м'яких піків та обережно з'єднайте з кремом. Вимішайте крем до однорідної консистенції вінчиком. Викладіть корж у круглу форму, за необхідністю відріжте зайве. Змастіть корж сиропом, кремом та викладіть зверху ще один. Складіть торт чергуючи, просочування сиропом, кремом. Готовий торт задекоруйте мигдалевими пластівцями.Смачного!

Рецепт торта без глютену від Лізи Глінської – відео: