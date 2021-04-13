Невозможно вкусный и нежный торт без глютена, на рисовой муке, который сможет приготовить даже новичок в кулинарии.

Известный украинский кондитер Лиза Глинская поделилась с читателями рецептом вкусного и полезного торта без глютена, который вы с легкостью можете приготовить на сковородке.

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Нежные лепешки на рисовой муке легко выпекаются на сковородке, а крем для промазывания торта будет напоминать вам мороженое.

Рецепт торта на сковороде

Ингредиенты:

– 200 г рисовой муки;

– 200 мл молока

– 150 г яиц;

– 80 г сахара,

– 40 г сливочного масла;

– 5 г разрыхлителя.

Для крема:

– 300 мл молока

– 60 г желтков;

– 25 г кукурузного крахмала;

– ванильный сахар;

– 60 г сахара,

– 100 г холодного сливочного масла;

– 200 мл сливок 30%

Для сиропа:

– 250 мл воды;

– 130 г сахара.

В большой миске смешайте рисовую муку, разрыхлитель и молоко. Перемешайте массу до однородной консистенции без комков. Отделите желтки от белков. Вылейте в тесто желтки, растопленное сливочное масло и снова перемешайте тесто. В чаше кухонного комбайна или миксером взбейте белки с сахаром до устойчивых пиков. Осторожно добавьте их в тесто и перемешайте лопаткой. Обжарьте тесто на антипригарной сковороде с обеих сторон по 3 – 4 минуты. У вас получится 4 коржа. Для приготовления крема подогрейте молоко с ванильным сахаром, а желтки смешайте с сахаром, крахмалом. Влейте часть теплого молока в яичную массу и перемешайте. Верните смесь в кастрюлю к молоку и заварите крем при постоянном помешивании на среднем огне. Готовый крем переложите в миску, соедините с кубиками холодного сливочного масла и перемешайте. Накройте крем слоем пищевой пленки в контакт и отправьте в холодильник на 60 минут. Для приготовления сиропа соедините воду и сахар в кастрюле, доведите до кипения, чтобы весь сахар растаял. Готовый сироп охладите. Взбейте сливки до мягких пиков и осторожно соедините с кремом. Перемешайте крем до однородной консистенции венчиком. Выложите корж в круглую форму, при необходимости отрежьте лишнее. Смажьте корж сиропом, кремом и выложите сверху еще один. Сложите торт чередуя, пропитывая сиропом, кремом. Готовый торт задекорируйте миндальными хлопьями. Приятного аппетита!

Рецепт торта без глютена от Лизы Глинской – видео: