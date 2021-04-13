Торт без глютена на сковородке от кондитера Лизы Глинской
Невозможно вкусный и нежный торт без глютена, на рисовой муке, который сможет приготовить даже новичок в кулинарии.
Источник:инстаграм Лизы Глинской
Известный украинский кондитер Лиза Глинская поделилась с читателями рецептом вкусного и полезного торта без глютена, который вы с легкостью можете приготовить на сковородке.
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Нежные лепешки на рисовой муке легко выпекаются на сковородке, а крем для промазывания торта будет напоминать вам мороженое.
Рецепт торта на сковороде
- В большой миске смешайте рисовую муку, разрыхлитель и молоко. Перемешайте массу до однородной консистенции без комков. Отделите желтки от белков.
- Вылейте в тесто желтки, растопленное сливочное масло и снова перемешайте тесто.
- В чаше кухонного комбайна или миксером взбейте белки с сахаром до устойчивых пиков. Осторожно добавьте их в тесто и перемешайте лопаткой.
- Обжарьте тесто на антипригарной сковороде с обеих сторон по 3 – 4 минуты. У вас получится 4 коржа.
- Для приготовления крема подогрейте молоко с ванильным сахаром, а желтки смешайте с сахаром, крахмалом.
- Влейте часть теплого молока в яичную массу и перемешайте. Верните смесь в кастрюлю к молоку и заварите крем при постоянном помешивании на среднем огне.
- Готовый крем переложите в миску, соедините с кубиками холодного сливочного масла и перемешайте. Накройте крем слоем пищевой пленки в контакт и отправьте в холодильник на 60 минут.
- Для приготовления сиропа соедините воду и сахар в кастрюле, доведите до кипения, чтобы весь сахар растаял. Готовый сироп охладите.
- Взбейте сливки до мягких пиков и осторожно соедините с кремом. Перемешайте крем до однородной консистенции венчиком.
- Выложите корж в круглую форму, при необходимости отрежьте лишнее. Смажьте корж сиропом, кремом и выложите сверху еще один. Сложите торт чередуя, пропитывая сиропом, кремом.
- Готовый торт задекорируйте миндальными хлопьями. Приятного аппетита!
Рецепт торта без глютена от Лизы Глинской – видео:
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