Торт без глютену на сковорідці від кондитерки Лізи Глінської

Нереально смачний та ніжний торт без глютену, на рисовому борошні зможе приготувати навіть новачок у кулінарії.

Відома українська кондитерка Ліза Глінська поділилася з читачами рецептом смачного та корисного торта без глютену, який ви з легкістю можете приготувати на сковорідці.

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Ніжні коржі на рисовому борошні легко випікаються на сковорідці, а крем для промазування торта нагадуватиме вам морозиво.

Рецепт торта на сковорідці

У великій мисці змішайте рисове борошно, розпушувач та молоко. Перемішайте масу до однорідної консистенції без грудочок. Розділіть жовтки від білків. Виливаємо до тіста жовтки, розтоплене вершкове масло та знову перемішайте тісто. У чаші кухонного комбайна або міксером збийте білки з цукром та стійких піків. Обережно додайте їх до тіста та вимішайте лопаткою. Обсмажте тісто на антипригарній сковорідці з обох боків по 3 – 4 хвилини. У вас вийде 4 коржі. Для приготування крему підігрійте молоко з ванільним цукром, а жовтки змішайте з цукром, крохмалем. Влийте частину теплого молока в яєчну масу та перемішайте. Поверніть суміш у каструлю до молока та заваріть крем при постійному помішуванні на середньому вогні. Готовий крем перекладіть в миску, з'єднайте з кубиками холодного вершкового масла та перемішайте. Накрийте крем шаром харчової плівки в контакт та відправте в холодильник на 60 хвилин. Для приготування сиропу з'єднайте воду та цукор в каструлі, доведіть до кипіння, щоб весь цукор розтопився. Готовий сироп охолодіть. Збийте вершки до м'яких піків та обережно з'єднайте з кремом. Вимішайте крем до однорідної консистенції вінчиком. Викладіть корж у круглу форму, за необхідністю відріжте зайве. Змастіть корж сиропом, кремом та викладіть зверху ще один. Складіть торт чергуючи, просочування сиропом, кремом. Готовий торт задекоруйте мигдалевими пластівцями.Смачного!

– 200 г рисового борошна;– 200 мл молока;– 150 г яєць;– 80 г цукру;– 40 г вершкового масла;– 5 г розпушувача.– 300 мл молока;– 60 г жовтків;– 25 г кукурудзяного крохмалю;– ванільний цукор;– 60 г цукру;– 100 г холодного вершкового масла;– 200 мл вершків 30%;– 250 мл води;– 130 г цукру.

Рецепт торта без глютену від Лізи Глінської – відео: