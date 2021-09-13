Безперервна лайка у прямому ефірі: невідомі факти про світового кулінара Гордона Рамзі
Джерело:24 канал
Гордон Рамзі – відомий кулінар британського походження, його ресторани відзначені 16 зірками Мішлен. Сам шеф-кухар не сходить з екрану найвідоміших шоу світу.
Відомий своїм запальним характером Гордон Рамзі – один з найуспішніших кухарів світу. Він з'являється в телевізійних шоу з кінця 1990 -х років і проклав дорогу до слави своїми неймовірними рецептами.
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Рамзі розпочинав свою кар’єру як посудомийник
Його першою роботою був мийка горщиків в індійському ресторані, недалеко від якого він виріс. Це були його перші спроби поринути у кулінарний світ.
Працював у провідних ресторанах Лондона
У 1987 році Рамзі переїхав до Лондона, щоб продовжити свою кар'єру в індустрії гостинності, і почав працювати на Марко П'єра Уайта у його нагородженому ресторані Harveys.
Бермудська яхта
Був час, коли Рамзі взяв на себе більш спокійну роль особистого шеф-кухаря на Бермудських островах. Він провів рік, працюючи на приватній яхті під назвою Idlewild, і разом з екіпажем подорожував по Сицилії, Сардинії та Італії.
Перший ресторан відкрив у 1998 році
У 31 рік Гордон Рамзі відкрив свій перший ресторан у лондонському Челсі. Він називається "Ресторан Гордона Рамзі" і вміщує до 45 гостей. Тут подають страви французької кухні. До 2001 року ресторан вже отримав 3 зірки Мішлен.
Благодійність
З 2004 року він став почесним покровителем Шотландської асоціації Spina Bifida. Він часто збирає гроші через благодійні вечері та марафони. За весь час проведення різноманітних акцій йому вдалося зібрати 1 мільйон фунтів на благодійність.
Почесне звання
У 2006 році королева нагородила Гордона Рамзі орденом офіцера Британської імперії. Кулінар мало не пропустив церемонію, оскільки його рейс затримався.
Безперервна лайка
Рамзі зізнається, що багато лається, але деякі вважають, що це частина його чарівності. Британський "4 канал" показав епізод "Великого британського кошмару", зіркою якого був Рамзі, і вони отримали 51 скаргу на його жахливу лексику. За перші 40 хвилин ненормативна лексика звучала 115 разів.