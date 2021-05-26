Біф Веллінгтон: рецепт вишуканої класичної страви від шеф-кухаря Євгена Грибеника

Переможець 2 сезону кулінарного проєкту "Мастер Шеф. Професіонали" та шеф-кухар популярного ресторану "Фабіус", що в столиці – Євген Грибеник поділився з читачами рецептом смачної та вишуканої страви Біф Веллінгтон.

Біф Веллінгтон — класична страва англійської кухні. Традиційно її готують з яловичої вирізки, адже ця частина м'яса ніжна та соковита.

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Історія страви Біф Веллінгтон

Вперше про страву стало відомо у 1969 році, в одній із газет. Існує кілька версій походження назви страви: шеф-кухар назвав її на честь герцога Веллінгтона, котрий прославився в битві під Ватерлоо, інша – рецепт придумали французи й назвали страву на честь столиці Нової Зеландії.

Біф Веллінгтон / Фото Grill Momma

Класична страва Біф Веллінгтон – це поєднання ніжного та соковитого яловичого м'яса, рожевого в розрізі, запеченого в тонкому шарі листкового тіста з грибною пастою – дюкселем.

Рецепт Біф Велінгтона від Євгена Грибеника

Євген Грибеник – відомий український шеф-кухар, він працює на кухні з 15 років й навчався у найкращих кулінарних школах світу.

Євген Грибеник / Фото з інстаграму шеф-кухаря

Після перемоги у 2 сезоні "Мастер Шеф. Професіонали" Євген залишився вірним закладу "Фабіус" та продовжує готувати для гостей та мешканців столиці. Також Євген викладає в кулінарній академії й навчає майбутніх шеф-кухарів.

Що потрібно для приготування Біф Веллінгтона

Час: 2 години 30 хвилин

2 години 30 хвилин Порції: 6

6 Складність: середня

середня Калорійність на 100 грамів: 763

Вирізку приправте сіллю та чорним меленим перцем. розітріть спеції по всій поверхні м'яса. Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте на ній м'ясо одній хвилині з кожного боку.





Обсмажування м'яса / Фото simply recipes

Відправте м'ясо в холодильник для різкого охолодження. Змастіть всю поверхню м'яса гірчицею, загорніть у скибочки бекону.





Яловичина у гірчиці / Фото simply recipes

Для приготування грибного дюкселю обсмажте на сковорідці з олією дрібно нарізану цибулю та гриби. Дюксель повинен нагадувати консистенцію пасти з невеликими шматочками овочів. Запаніруйте м'ясо в беконі грибним дюкселем. Візьміть готове листкове тісто та трішки його розкачайте. Розріжте його на дві частини: в одну загорніть заготовку на Біф Веллінгтон, а з іншої зробіть декор – сітку або довгі смужки. Якщо у вас не має спеціального кондитерського ножа, котрий формує сітку, заплетіть її зі смужок тіста власноруч або зробіть надрізи ножем.





Надрізи ножем / Фото simply recipes

Змастіть перший шар тіста жовтком, накрийте зверху сіткою з листкового тіста. Відправте Біф Веллінгтон в холодильник для охолодження на 10 – 20 хвилин. Розігрійте духовку до 180 градусів. Випікайте страву до тих пір, доки в середині м'яса температура не досягне 55 градусів. Вийміть страву з духовки, наріжте на порційні шматки та подавайте до столу. Смачного!

– 1 кг яловичої вирізки;– дрібка солі;– чорний мелений перець;– рослинна олія для обсмажування;– гірчиця;– 200 г бекону скибочками;– 1 цибулина;– 200 – 300 г печериць;– листкове тісто;– жовток.

Шеф-кухар Євген Грибеник радить подавати страву з гірчичним соусом або з соусами, що містять чорний трюфель.