Біф Веллінгтон: рецепт вишуканої класичної страви від шеф-кухаря Євгена Грибеника

Переможець 2 сезону кулінарного проєкту "Мастер Шеф. Професіонали" та шеф-кухар популярного ресторану "Фабіус", що в столиці – Євген Грибеник поділився з читачами рецептом смачної та вишуканої страви Біф Веллінгтон.
Біф Веллінгтон — класична страва англійської кухні. Традиційно її готують з яловичої вирізки, адже ця частина м'яса ніжна та соковита.
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Історія страви Біф Веллінгтон
Вперше про страву стало відомо у 1969 році, в одній із газет. Існує кілька версій походження назви страви: шеф-кухар назвав її на честь герцога Веллінгтона, котрий прославився в битві під Ватерлоо, інша – рецепт придумали французи й назвали страву на честь столиці Нової Зеландії.
Біф Веллінгтон / Фото Grill Momma
Класична страва Біф Веллінгтон – це поєднання ніжного та соковитого яловичого м'яса, рожевого в розрізі, запеченого в тонкому шарі листкового тіста з грибною пастою – дюкселем.
Рецепт Біф Велінгтона від Євгена Грибеника
Євген Грибеник – відомий український шеф-кухар, він працює на кухні з 15 років й навчався у найкращих кулінарних школах світу.
Євген Грибеник / Фото з інстаграму шеф-кухаря
Після перемоги у 2 сезоні "Мастер Шеф. Професіонали" Євген залишився вірним закладу "Фабіус" та продовжує готувати для гостей та мешканців столиці. Також Євген викладає в кулінарній академії й навчає майбутніх шеф-кухарів.
Що потрібно для приготування Біф Веллінгтона
- Час: 2 години 30 хвилин
- Порції: 6
- Складність: середня
- Калорійність на 100 грамів: 763
– 1 кг яловичої вирізки;
– дрібка солі;
– чорний мелений перець;
– рослинна олія для обсмажування;
– гірчиця;
– 200 г бекону скибочками;
– 1 цибулина;
– 200 – 300 г печериць;
– листкове тісто;
– жовток.
- Вирізку приправте сіллю та чорним меленим перцем. розітріть спеції по всій поверхні м'яса.
- Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте на ній м'ясо одній хвилині з кожного боку.
Обсмажування м'яса / Фото simply recipes
- Відправте м'ясо в холодильник для різкого охолодження.
- Змастіть всю поверхню м'яса гірчицею, загорніть у скибочки бекону.
Яловичина у гірчиці / Фото simply recipes
- Для приготування грибного дюкселю обсмажте на сковорідці з олією дрібно нарізану цибулю та гриби. Дюксель повинен нагадувати консистенцію пасти з невеликими шматочками овочів.
- Запаніруйте м'ясо в беконі грибним дюкселем.
- Візьміть готове листкове тісто та трішки його розкачайте. Розріжте його на дві частини: в одну загорніть заготовку на Біф Веллінгтон, а з іншої зробіть декор – сітку або довгі смужки. Якщо у вас не має спеціального кондитерського ножа, котрий формує сітку, заплетіть її зі смужок тіста власноруч або зробіть надрізи ножем.
Надрізи ножем / Фото simply recipes
- Змастіть перший шар тіста жовтком, накрийте зверху сіткою з листкового тіста.
- Відправте Біф Веллінгтон в холодильник для охолодження на 10 – 20 хвилин.
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Випікайте страву до тих пір, доки в середині м'яса температура не досягне 55 градусів.
- Вийміть страву з духовки, наріжте на порційні шматки та подавайте до столу. Смачного!
Шеф-кухар Євген Грибеник радить подавати страву з гірчичним соусом або з соусами, що містять чорний трюфель.