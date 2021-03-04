Як приготувати бігос зі свининою, по-польськи та з гречкою: смачні рецепти на будь-який смак

Ми підготували для вас смачну підбірку рецептів бігосу на будь-який смак – нумо готувати разом!

Бігос – смачна страва з квашеної капусти, м'яса та білокачанної капусти. Традиційно страву готують у польській кухні, також бігос популярний у литовські, українській та німецькій кухнях.

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Бігос традиційно готують зі свининою, але є й варіанти з курятиною та гречкою.

– Бігос по-польськи

Бігос по-польськи/Фото Ботаничка

Заздалегідь розморозьте гриби, сік з них не виливайте, ми використаємо його у рецепті. Свіжу капусту дрібно наріжте, обсмажте на розігрітій сковорідці з олією протягом 10 хвилин. Чорнослив наріжте дрібними шматочками та додайте до капусти. Додайте до засмажки спеції: сіль, перець та ретельно перемішайте. Перекладіть засмажку в окрему миску. Бекон наріжте невеликими шматочками, обсмажте на сковорідці протягом 5 хвилин. Свинину наріжте шматочками та обсмажте з беконом до золотистої скоринки. Додайте солі та перцю до м'яса, далі посипте майораном та смажте ще 5 хвилин. Влийте до м'яса 200 мл води та накрийте кришкою – тушкуйте 10 хвилин. За допомогою шумівки або ложки вийміть м'ясо зі сковорідки, а до соку, що залишився додайте крохмаль. Наріжте квашену капусту. Цибулю почистіть від лушпиння та наріжте кубиками. Помийте яблуко, наріжте дрібним кубиком. На окремій сковорідці підсмажте цибулю на соняшниковій олії – 3 хвилин буде достатньо. Додайте до цибулі гриби, яблука, квашену капусту та сік з грибів. Влийте 100 мл води й червоне вино – перемішайте ложкою та додайте сік з крохмалем та тушкуйте страву протягом 10 хвилин. Вимкніть вогонь, додайте в сковорідку обсмажену капусту, цукор та тмин – перемішайте. У каструлю з товстим дном викладіть половину капусти, далі м'ясо та знову капусту. Зверху викладіть томати, полийте соком з них – 100 мл буде достатньо. Поставте страву на маленький вогонь та накрийте кришкою. Тушкуйте страву протягом 2 годин. Подавайте страву до столу гарячою. Смачного!

– Бігос зі свининою

– 300 г капусти;– 700 г квашеної капусти;– 300 г копченої ковбаси;- 400 г свинини;– 300 мл води;– 100 г білих грибів (морожених);– 100 мл червоного сухого вина;– 10 шт. чорносливу;– 1 цибулина;– 1 ч. л крохмалю;– ¼ ч. л цукру;– 2 ст. л тмину;– 2 ст. л соняшникової олії;– 2 ст. л майорану;– 300 г бекону;– 1 кисле яблуко;– 200 г томатів у своєму соку;– сіль, перець на ваш смак.

Бігос зі свининою та чорносливом/Фото Шефмаркет

Ретельно помийте свинину, просушіть паперовим рушником та наріжте шматочками. Обсмажте м'ясо в каструлі з товстим дном з невеликою кількістю олії. Натріть на грубій тертці моркву та додайте до м'яса. Копченості наріжте кубиками та додайте до м'яса – перемішайте. Змішайте томатну пасту з вином або водою та додайте до засмажки – перемішайте. Посипте спеціями: кмин, перець та сіль. Свіжу капусту наріжте дрібно-дрібно та додайте до засмажки – перемішайте. Слідом додайте квашену капусту, накрийте кришкою та тушкуйте на маленькому вогні близько 30 хвилин. Чорнослив наріжте шматочками та відправте до бігусу, знову перемішайте та тушкуйте ще 10 хвилин. Подавайте страву гарячою. Смачного!

– Бігос з гречкою та курячим філе

– 600 г свіжої капусти;– 1 морквина;– 400 г свинини;– 200 г копченостей;– 400 г квашеної капусти;– 1 ст. л томатної пасти;– ½ ст. л кмину;– 2-3 горошини запашного перцю;– 2-3 ст. л соняшникової олії;– 50-70 г чорносливу;– 150 мл білого сухого вина;– сіль на ваш смак.

Бігос з курячим м'ясом і гречкою в духовці/Фото Клопотенко

Наріжте куряче філе шматочками та перекладіть у форму для запікання – підійде навіть скляна форма. Викладіть у форму 300 г квашеної капусти, висипте гречку та розрівняйте її по поверхні. Додайте 50 г вершкового масла, нарізавши його маленькими кубиками. Влийте в форму 600-700 мл води, додайте зіри, посоліть і поперчіть на ваш смак. Запікайте бігос в духовці 20-30 хвилин при температурі 180 градусів до моменту, поки гречка не поглине всю воду. Готову страву перемішайте та подайте до столу. Смачного!

– 1-2 шт. курячого філе;– 300 г гречки;– 300 г квашеної капусти;– 600-700 мл води;– 50 г вершкового масла;– 1 ч. л зіри;– сіль, перець на ваш смак.