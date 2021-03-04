Як приготувати бігос зі свининою, по-польськи та з гречкою: смачні рецепти на будь-який смак

Ми підготували для вас смачну підбірку рецептів бігосу на будь-який смак – нумо готувати разом!
Бігос – смачна страва з квашеної капусти, м'яса та білокачанної капусти. Традиційно страву готують у польській кухні, також бігос популярний у литовські, українській та німецькій кухнях.
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Бігос традиційно готують зі свининою, але є й варіанти з курятиною та гречкою.
– Бігос по-польськи
Бігос по-польськи/Фото Ботаничка
Інгредієнти:
– 300 г капусти;
– 700 г квашеної капусти;
– 300 г копченої ковбаси;
- 400 г свинини;
– 300 мл води;
– 100 г білих грибів (морожених);
– 100 мл червоного сухого вина;
– 10 шт. чорносливу;
– 1 цибулина;
– 1 ч. л крохмалю;
– ¼ ч. л цукру;
– 2 ст. л тмину;
– 2 ст. л соняшникової олії;
– 2 ст. л майорану;
– 300 г бекону;
– 1 кисле яблуко;
– 200 г томатів у своєму соку;
– сіль, перець на ваш смак.
- Заздалегідь розморозьте гриби, сік з них не виливайте, ми використаємо його у рецепті.
- Свіжу капусту дрібно наріжте, обсмажте на розігрітій сковорідці з олією протягом 10 хвилин.
- Чорнослив наріжте дрібними шматочками та додайте до капусти. Додайте до засмажки спеції: сіль, перець та ретельно перемішайте. Перекладіть засмажку в окрему миску.
- Бекон наріжте невеликими шматочками, обсмажте на сковорідці протягом 5 хвилин. Свинину наріжте шматочками та обсмажте з беконом до золотистої скоринки.
- Додайте солі та перцю до м'яса, далі посипте майораном та смажте ще 5 хвилин. Влийте до м'яса 200 мл води та накрийте кришкою – тушкуйте 10 хвилин.
- За допомогою шумівки або ложки вийміть м'ясо зі сковорідки, а до соку, що залишився додайте крохмаль.
- Наріжте квашену капусту. Цибулю почистіть від лушпиння та наріжте кубиками.
- Помийте яблуко, наріжте дрібним кубиком.
- На окремій сковорідці підсмажте цибулю на соняшниковій олії – 3 хвилин буде достатньо.
- Додайте до цибулі гриби, яблука, квашену капусту та сік з грибів. Влийте 100 мл води й червоне вино – перемішайте ложкою та додайте сік з крохмалем та тушкуйте страву протягом 10 хвилин. Вимкніть вогонь, додайте в сковорідку обсмажену капусту, цукор та тмин – перемішайте.
- У каструлю з товстим дном викладіть половину капусти, далі м'ясо та знову капусту. Зверху викладіть томати, полийте соком з них – 100 мл буде достатньо.
- Поставте страву на маленький вогонь та накрийте кришкою. Тушкуйте страву протягом 2 годин.
- Подавайте страву до столу гарячою. Смачного!
– Бігос зі свининою
Бігос зі свининою та чорносливом/Фото Шефмаркет
Інгредієнти:
– 600 г свіжої капусти;
– 1 морквина;
– 400 г свинини;
– 200 г копченостей;
– 400 г квашеної капусти;
– 1 ст. л томатної пасти;
– ½ ст. л кмину;
– 2-3 горошини запашного перцю;
– 2-3 ст. л соняшникової олії;
– 50-70 г чорносливу;
– 150 мл білого сухого вина;
– сіль на ваш смак.
- Ретельно помийте свинину, просушіть паперовим рушником та наріжте шматочками. Обсмажте м'ясо в каструлі з товстим дном з невеликою кількістю олії.
- Натріть на грубій тертці моркву та додайте до м'яса.
- Копченості наріжте кубиками та додайте до м'яса – перемішайте.
- Змішайте томатну пасту з вином або водою та додайте до засмажки – перемішайте. Посипте спеціями: кмин, перець та сіль.
- Свіжу капусту наріжте дрібно-дрібно та додайте до засмажки – перемішайте. Слідом додайте квашену капусту, накрийте кришкою та тушкуйте на маленькому вогні близько 30 хвилин.
- Чорнослив наріжте шматочками та відправте до бігусу, знову перемішайте та тушкуйте ще 10 хвилин.
- Подавайте страву гарячою. Смачного!
– Бігос з гречкою та курячим філе
Бігос з курячим м'ясом і гречкою в духовці/Фото Клопотенко
Інгредієнти:
– 1-2 шт. курячого філе;
– 300 г гречки;
– 300 г квашеної капусти;
– 600-700 мл води;
– 50 г вершкового масла;
– 1 ч. л зіри;
– сіль, перець на ваш смак.
- Наріжте куряче філе шматочками та перекладіть у форму для запікання – підійде навіть скляна форма.
- Викладіть у форму 300 г квашеної капусти, висипте гречку та розрівняйте її по поверхні.
- Додайте 50 г вершкового масла, нарізавши його маленькими кубиками.
- Влийте в форму 600-700 мл води, додайте зіри, посоліть і поперчіть на ваш смак.
- Запікайте бігос в духовці 20-30 хвилин при температурі 180 градусів до моменту, поки гречка не поглине всю воду. Готову страву перемішайте та подайте до столу. Смачного!