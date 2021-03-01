Сік з кукурудзи та нирковий суп: незвичайні страви, які варто спробувати в Болівії – рекомендація співачки Мішель Андраде!

Талановита співачка родом з Болівії Мішель Андраде стала ведучої першого ювілейного випуску тревел-шоу "Орел та решка", що на Новому каналі й розповіла про свою улюблену їжу дитинства.

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Болівія — дуже незвичайна країна в Південній Америці. Вона не перестає дивувати своїми контрастами — тропіки та тумани, спека і дощ… А ще у болівійців особлива, дуже смачна кухня про яку нам і розповість болівійка Мішель Андраде.

З місцевою кухнею найкраще знайомитися на продуктовому ринку. Обов'язково спробуйте популярний місцевий напій — аппі. Це традиційний болівійський сік — кукурудзу кип'ятять у воді з ананасами, корицею та гвоздикою. Він дуже солодкий на смак, зазвичай його подають з емпонадос. Це щось типу пиріжка, він схожий на чебурек з сиром і цукровою пудрою, — зазначила співачка.

Емпонадос/Новий канал

Найулюбленіша болівійська страва дівчини — нирковий суп, який готують з нирок корови.

Суп з нирок/Новий канал

Я не їла його понад десять років! На вигляд він так собі, а от на смак... вау! Я б цей суп ні з чим не порівнювала, у нього особливий смак і запах. Дуже ситний і жирненький — у в ньому є картопля і м'ясо, — додала Мішель Андраде.

Скористайте порадами співачки коли подорожуватимете до Болівії та не оминайте містечко Кочабамба – саме його вважають кулінарною столицею країни.