"Биті" баклажани з курятиною: рецепт дієтичної страви на кожен день

З баклажанів можна приготувати багато цікавих і смачних страв. Ми підготували для вас рецепт "битих" баклажанів з соковитою начинкою з курятини та овочів. До речі, страва доволі дієтична, тому її можна вживати на правильному харчуванні.

Якщо ви ще не готували "биті" баклажани – час спробувати. Вони виходять м'якими та соковитими всередині, а завдяки твердому сиру мають хрумку скоринку.

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Рецепт "битих" баклажанів

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 3



"Биті" баклажани / Фото Fat Killers

– 3 середні баклажани;– 6 ст. л. грецького йогурту;– 300 г курячого філе;– 2 шт. помідорів;– 1 сире куряче яйце;– 70 г твердого сиру;– 1 ріпчаста цибуля;– 1 ч. л. меленої паприки;– улюблена зелень.

Приготування:

Ретельно помийте овочі. За допомогою скалки б'ємо баклажани, але так, щоб не лопнула шкірка. Вони мають бути м'які та гнучкі.

Наріжте куряче філе, помідори та цибулю середніми кубиками.

Твердий сир натріть на грубій тертці.

У глибокому посуді змішайте курятину, мелену паприку, сире яйце, цибулю та помідори. Полийте йогуртом та перемішайте.

На баклажанах зробіть надріз, начиніть його начинкою. Посипте баклажани тертим сиром.



"Биті" баклажани / Фото Fat Killers

Розігрійте духовку до 200 градусів та запікайте "биті" баклажани протягом 30 – 40 хвилин.