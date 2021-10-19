"Биті" баклажани з курятиною: рецепт дієтичної страви на кожен день
19 жовтня 2021 , 15:15Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Fat Killers
З баклажанів можна приготувати багато цікавих і смачних страв. Ми підготували для вас рецепт "битих" баклажанів з соковитою начинкою з курятини та овочів. До речі, страва доволі дієтична, тому її можна вживати на правильному харчуванні.
Якщо ви ще не готували "биті" баклажани – час спробувати. Вони виходять м'якими та соковитими всередині, а завдяки твердому сиру мають хрумку скоринку.
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Рецепт "битих" баклажанів
- Час: 60 хвилин
- Порції: 3
"Биті" баклажани / Фото Fat Killers
– 3 середні баклажани;
– 6 ст. л. грецького йогурту;
– 300 г курячого філе;
– 2 шт. помідорів;
– 1 сире куряче яйце;
– 70 г твердого сиру;
– 1 ріпчаста цибуля;
– 1 ч. л. меленої паприки;
– улюблена зелень.
Приготування:
- Ретельно помийте овочі. За допомогою скалки б'ємо баклажани, але так, щоб не лопнула шкірка. Вони мають бути м'які та гнучкі.
- Наріжте куряче філе, помідори та цибулю середніми кубиками.
- Твердий сир натріть на грубій тертці.
- У глибокому посуді змішайте курятину, мелену паприку, сире яйце, цибулю та помідори. Полийте йогуртом та перемішайте.
- На баклажанах зробіть надріз, начиніть його начинкою. Посипте баклажани тертим сиром.
"Биті" баклажани / Фото Fat Killers
- Розігрійте духовку до 200 градусів та запікайте "биті" баклажани протягом 30 – 40 хвилин.
- Перед подачею до столу посипте страву дрібно нарізаною зеленню. Смачного!